Tremp acollirà el primer concert d'Any Nou de l'Orquestra Julià Carbonell

L'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha impulsat una nova experiència musical en forma de concert que, sota el nom de 'Preludi 21', tindrà com a protagonista l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell i com a primer escenari, Tremp. Tal com han explicat des de la Diputació de Lleida -d'on depèn l'IEI- des de l'institut es va plantejar la possibilitat d'instaurar un concert d'aquesta formació musical per obrir l'any, "un concert que fos el preludi dels dotze mesos de l'any, en aquest cas el 2021, i d'aquí el nom: Preludi 21".

La vicepresidenta de l'IEI, Estefania Rufach, ha destacat que "no es tractaria, en tot cas, d'una còpia dels tradicionals concerts de Cap d'Any que se celebren arreu del món, sinó d'una manera de donar la benvinguda a l'any des d'algun lloc del territori que, per un motiu o altre, hagi estat protagonista de l'any que tot just acomiadem, per d'aquesta manera imprimir un discurs diferent cada any i, per tant, un plantejament musical també diferent en cada ocasió". Per a la primera edició, la de 2021, es va entendre que el lloc que resumeix el que ha estat aquest 2020 és Tremp, "una localitat que durant les darreres setmanes ha patit un brot especialment cruel de covid-19", indiquen des de l'IEI.

Preludi 21, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tremp, vol ser sobretot "una porta oberta a un nou any que ha de dur esperança i il·lusió en tots els àmbits, i també en el sanitari, a la vegada que vol tenir un record pels fets luctuosos que s'han patit arreu durant els darrers mesos, singularitzats, amb tota la seva cruesa, en aquesta la localitat pallaresa", afegeixen.

El concert està programat per al dia 3 de gener, a les 18h, a l'espai cultural la Lira, i comptarà amb una important formació de músics de l'OJC, adaptada a les possibilitats i repertori plantejats, sota la batuta d'Alfons Reverté i amb Joan Espina com a violí solista. El concert anirà precedit de les salutacions de l'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, i del president de la Diputació i de l'IEI, Joan Talarn, així com de la presentació del concert a càrrec del mateix director de l'OJC, que n'ha elaborat el programa.

Pel que fa al contingut musical, l'objectiu és que sigui la música la que transporti l'auditori per diferents estats d'ànim, "per tal de recollir la diversitat emocional que s'ha viscut els darrers mesos i projectar-la cap a un futur esperançador". Per fer-ho, afegeixen, "res millor que recórrer a una de les composicions clàssiques que ressegueixen el curs de l'any i les seves transformacions: 'Les quatre estacions', d'Antoni Vivaldi, però començant per la tardor, en aquesta ocasió, no per l'habitual primavera, per tal d'anar passant d'aquell temps de caiguda de les fulles, al quiet i silent hivern, que dona pas a l'alegre primavera i a la plenitud de l'estiu".

Musicalment, s'aniran intercalant fragments de cadascuna de les estacions de Vivaldi (fer la composició sencera allargaria en excés el concert) amb peces conegudes, bàsicament de cinema, però també de composicions modernes d'estils ben diferents, que van des del pop al tango o al musical, mirant d'aconseguir que qualsevol espectador s'hi reconegui en diferents moments del concert, independentment de les seves preferències musicals.

El concert, doncs, pensat singularment per a Preludi 21, constarà de quatre grans blocs, que s'aniran succeint sense pausa, per tal que sigui la música la veu única d'aquesta hora i escaig que es preveu que duri, per tal de no excedir el temps recomanable des del punt de vista sanitari. El concert serà enregistrat i emès en directe per Lleida Televisió i també en streaming, a través del web Segre.com, per tal que tothom en pugui gaudir. Pel que fa a l'horari, s'ha vetllat que sigui compatible amb el de les rutines a les residències de gent gran i dels hospitals, perquè també es pugui seguir amb les mínimes distorsions possibles de la seva activitat.

"Aquest plantejament tècnic que combina directe, televisió i streaming confereix, a més, la flexibilitat de formats necessària en aquests temps d'incertesa sanitària que patim", assenyalen els organitzadors. Així, la previsió és poder fer el concert amb públic en directe, amb l'aforament possible aquell dia i seguint la normativa de seguretat prevista davant la pandèmia. En cas que això no fos possible, per motius de salut pública, el concert es faria igualment a la Lira, sense públic i, en cas que no es pogués fer el desplaçament de l'orquestra a Tremp, es faria des de Lleida, amb emissió per televisió i per internet.