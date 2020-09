Tremp manté el Cordeví però l'adapta a la situació de pandèmia

L'Ajuntament de Tremp ha decidit mantenir aquesta tardor el Cordeví, el festival gastronòmic del Pallars Jussà que organitza a través del seu programa Al teu gust, aliments del Pallars, amb la col·laboració de diferents entitats i administracions locals. En aquesta ocasió, però, e l programa s'ha adaptat a la situació social i sanitària. Tal com han destacat des de l'Ajuntament, el Cordeví "és un aparador que dona als visitants i al públic local l'oportunitat de conèixer de primera mà la gastronomia d'aquesta comarca i els productes agroalimentaris que la fan única".

Tot i que els productes estrella que defineixen el certamen son el corder i el vi, el públic participant hi pot descobrir alhora una gamma molt més àmplia de productes que s'elaboren al Pallars, com la cervesa, l'oli, el safrà o la mel, entre altres. En aquesta ocasió, el festival acollirà una desena d'activitats, entre caminades de pastor, descobertes de productes a les explotacions, xerrades divulgatives i propostes culturals. A més, s'incorporen al programa altres esdeveniments que tenen lloc a la comarca, com Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà, la Fira del Codony de Tremp o la Fira del Circ de Talarn.

Paral·lelament, i dins del marc del festival, un gran nombre de bars i restaurants tornaran a oferir menús especials km0 amb producte 100% pallarès. El festival tindrà lloc del 3 d'octubre al 15 de novembre.