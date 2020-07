Tremp reubica l'Escola de Música per garantir les distàncies de seguretat

L' Escola de Música de Tremp, que fins ara estava ubicada a les instal·lacions de l'institut de secundària, es reubicarà el curs vinent al Centre Cívic Tarraquet. Tal com ha donat a conèixer l'Ajuntament en un comunicat, la mesura s'ha pres per tal de garantir que el curs escolar 2020-2021 els centres educatius podran oferir el màxim nombre possible de classes presencials. Per tal que això sigui possible, però, han deixat clar que "cal un context segur amb disponibilitat d'espais per reconvertir-los en aules docents per al curs vinent".

En aquesta línia, han apuntat que de cara al curs que ve l' Institut de Tremp necessitarà més aules per poder reduir les agrupacions de l'alumnat i oferir així una reobertura amb totes les garanties i amb les màximes classes presencial. És per això que l'escola de Música, que de manera provisional ocupava aules de l'edifici de l'institut, ha deixat les instal·lacions perquè l'institut pugui utilitzar-les el curs vinent.

Per tal de mantenir el servei de l'escola de Música, l'Ajuntament ha decidit que "l'equipament més adient i més segur és el Centre Cívic Tarraquet, un equipament polivalent on l'escola podrà adaptar les instal·lacions a les seves necessitats i oferir el curs amb totes les mesures d'higiene i seguretat indicades pel Departament d'Educació". L'objectiu de l'equip directiu és organitzar-se per poder reprendre el curs 2020-2021 amb la màxima presencialitat de tot l'alumnat i amb una certa normalitat.

Aquesta decisió ha implicat deixar de prestar el servei que donava el centre Cívic Tarraquet, el qual f uncionava com un hotel d'entitats, allotjava activitats i reunions de diferents associacions, agrupacions i entitats del poble entre altres serveis. Ara l'Ajuntament treballa per poder oferir a les entitats un nou espai on poder realitzar aquestes activitats.