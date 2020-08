Tremp manté la Festa Major i anima als veïns a engalanar els balcons

L'Ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp (CAT) han posat en marxa una iniciativa per fer lluir els carrers de la ciutat de Tremp amb motiu de la Festa Major que, si tot va segons el previst, se celebrarà a principis de setembre. Es tracta d'un concurs d'engalanar balcons obert a tota la ciutadania i l'únic requisit per participar-hi és que la decoració tingui com a element predominant el color blanc.

Així, sota l'etiqueta #TrempenblancCAT, l'associació de comerciants vol fer promoció del comerç local i reivindicar-se com a sector clau per a la vitalitat territorial. Per tal d'animar la participació i aconseguir que la ciutat de Tremp llueixi ben blanca del 5 a l'11 de setembre, l'associació destinarà un total de 300 euros als guardons. El primer premi es valorarà en 200 euros i també es concedirà una menció especial dotada amb 100 euros.

Des de l'organització s'ha indicat que "per tal de valorar de la manera més justa la qualitat decorativa dels balcons decorats, s'ha establert un sistema mixt: el 70% correspondrà a la decisió d'un jurat d'experts, amb decoradors i artistes locals, i el 30% a la votació popular a través del perfil d'Instagram del CAT. Ja es poden consultar les bases i fer les inscripcions a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Tremp.