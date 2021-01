Tremp dona la benvinguda al 2021 amb un "cant al record i a l'esperança"

L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) ha fet un "cant al record i a l'esperança" en el nou concert d'Any Nou que s'ha estrenat aquest diumenge a la tarda a Tremp i que duia per títol 'Preludi 21'. La nova iniciativa, impulsada per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), té com a objectiu oferir a la ciutadania un esdeveniment musical d'Any Nou de primer ordre amb el qual es vol enviar cada any un missatge diferent. Enguany s'ha centrat en el covid-19, motiu pel qual el concert s'ha fet a Tremp, ja que és una de les poblacions més afectades per la pandèmia. Hi han participat més d'una trentena de músics que han combinat 'Les quatre estacions' de Vivaldi amb peces modernes, tot sota la batuta del director Alfons Reverté.

El director de l'orquestra, Alfons Reverté, ha remarcat que 'Preludi 21' és un concert únic que es desmarca dels típics concerts d'Any Nou, els quals, ha dit, tenen uns rituals i protocols de repertori molt marcats. "No teníem interès a copiar altres fórmules", ha assenyalat Reverté, sinó que la particularitat del concert és que vol transmetre les sensacions que s'han viscut al llarg del recent acabat any i, a la vegada mirar cap al futur amb esperança. "És un concert conscient de les circumstàncies que ens toca viure, del que marca el covid-19 però pensant que cada vegada que inaugurem un nou any és un bot d'esperança i il·lusió que les coses aniran millor. Per tant és alhora un record i un cant a l'esperança i la il·lusió", ha afegit.

El primer concert d'Any Nou de l'IEI de la Diputació de Lleida s'ha fet a Tremp, en concret a l'Espai Cultural 'La Lira'. S'ha escollit la capital del Pallars Jussà ja durant les darreres setmanes el municipi ha patit un brot especialment greu de covid-19 a una residència. "Però Tremp també mira al futur amb il·lusió i no vol que se l'estigmatitzi perquè el brot de covid-19 que li ha passat li pot passar a qualsevol població", ha afegit Reverté.

De fet, les mesures de prevenció contra el covid-19 han marcat també el mateix esdeveniment, tant pel que fa el nombre de músics com el d'espectadors. Per una banda, al concert hi han participat més de 30 músics de l'OJC, ja que les distàncies de seguretat entre els mateixos intèrprets no ha permès donar cabuda a tota l'orquestra simfònica. Pel que fa els assistents, finalment unes 150 persones, és a dir el 50% de l'aforament de la sala, han pogut gaudir en directe del concert, que ha penjat el cartell de complet.

El repertori s'ha dividit en quatre blocs, aprofitant 'Les quatre estacions' de Vivaldi, de manera que cada part ha volgut reflectir algunes de les emocions que s'han viscut en els darrers mesos i projectar-les cap a un futur esperançador. Així, el concert ha obert amb la peça Tardor i Hivern, amb l'objectiu de transportar l'espectador a un estat d'ànim més de dol i oblit, per seguidament avançar cap a la Primavera i l'Estiu, tot fent una mirada a la il·lusió i a un futur esperançador.

Tot això, contraposant els fragments de la famosa obra de Vivaldi amb bandes sonores de cinema –des de Cinema Paradiso a El violinista a la teulada- amb el violí solista de Joan Espina com a protagonista. El programa també ha intercalat composicions populars modernes d'estils ben diferents, que han anat des del pop al tango o al musical, amb la voluntat d'aconseguir que qualsevol espectador s'hagi reconegut en diferents moments del concert, independentment de la seva edat i preferències musicals. Algunes d'aquestes peces actuals han estat el 'Viva la vida' de Coldplay i un petit homenatge a la música d'ABBA.

El concert ha començat a les 6 de la tarda i ha tingut una durada d'aproximadament una hora i mitja, per tal de no excedir el temps recomanable des del punt de vista sanitari. A més dels espectadors presencials, 'Preludi 21' s'ha pogut seguir en directe per Lleida Televisió i Pirineus TV i en streaming a través de la pàgina web de Segre.com.

L'acte ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha estat acompanyat de la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; de l’alcaldessa de la capital del Pallars Jussà, Maria Pilar Cases, i de diferents regidors de l’Ajuntament de Tremp, així com del vicepresident del Consell Comarcal, Martí Cardona, i la delegada del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós.