Tremp intensifica les tasques de conscienciació ciutadana pel covid-19

L'Ajuntament de Tremp ha decidit intensificar les tasques de conscienciació ciutadana per evitar rebrots del covid-19. Tal com ha donat a conèixer en un comunicat, ha pres la decisió després de valorar l'evolució de la situació sanitària i davant l'augment exponencial de casos de la regió sanitària veïna, la de Lleida. En aquest sentit, apunten que "l'evolució actual de la malaltia ens obliga a seguir amb les tasques de difusió que s'han dut a terme durant el pic més alt de la pandèmia". És per això que l'alcaldessa, Maria Pilar Cases, ha establert prioritats al servei de la policia local per conscienciar, vigilar, informar i fer complir les mesures de prevenció davant la Covid-19 entre els veïns del municipi.

D'aquesta manera, la policia local ja treballa a peu de carrer per informar i conscienciar a la ciutadania de les mesures de seguretat i higiene establertes pel Departament de Salut des del 18 de juny. Des del consistori han informat que a les persones que encara no duguin mascareta pel carrer se'ls aturarà per tal d'informar-les que el seu ús és obligatori, i que el fet de no dur-la comporta sancions. A banda, també se'ls informarà de la resta de mesures de protecció com la higiene de mans i el manteniment de la distància de seguretat.

Des de l'Ajuntament han destacat que en aquesta època de l'any, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran augmenta el nombre de residents, ja que la zona acull segones residències i és destí vacacional de molts turistes. És per aquest motiu que "s'han d'extremar al màxim les precaucions per evitar una situació de risc". A més, afegeixen, "c al conscienciar els nois i les noies d'edats més joves, ja que s'ha detectat que sovint són els que es prenen les mesures amb menys rigorositat". Per tot plegat, des de l'Ajuntament de Tremp han apel·lat a la responsabilitat ciutadana, tot destacant que "evitar contagis i rebrots és feina de tots i totes".