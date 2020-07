Tremp organitza quatre formacions per ajudar a millorar les vendes

L'Ajuntament de Tremp ha organitzat un nou cicle de formacions curtes adreçades als professionals de comerços i serveis. Tal com ha explicat el consistori, en aquesta ocasió es tracta de tallers pràctics que tenen l'objectiu de "facilitar recursos i eines de treball creatives enfocades a dinamitzar l'activitat comercial i de serveis de qualsevol àmbit, així com millorar la competitivitat en aquest sector". Concretament, s'ofereixen quatre tallers independents, tres dels quals serviran per potenciar l'atractivitat de l'establiment físic - lettering, creació d'un córner de producte i organització d'un esdeveniment senzill a la botiga-, mentre que un darrer serà específic de xarxes socials.

El primer curs s'iniciarà el 27 de juliol i durà per títol "Crea la teva campanya a Instagram". Servirà per aprendre els aspectes bàsics d'aquesta popular aplicació a partir de la realització pràctica d'una campanya pròpia. La sessió presencial està limitada a deu persones i hi ha la possibilitat de seguir-la en línia. Tots els tallers són gratuïts i estan oberts a tots els professionals dels sectors del comerç, agroalimentari i de serveis del Pallars Jussà. És indispensable la inscripció, que cal formalitzar a través del formulari o, en cas que no sigui possible, per telèfon a l'oficina de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Tremp.

Aquest cicle forma part del projecte que l'Ajuntament de Tremp desenvolupa en el marc del programa Treball a les 7 comarques, del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i els ajuntaments de la comarca, que pretén millorar la competitivitat del sector del comerç al Pallars Jussà.