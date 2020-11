Tremp recompensarà als ciutadans que reciclin el plàstic

Els habitants de Tremp tindran un incentiu més per reciclar els envasos de plàstic. L'Ajuntament de la capital del Pallars Jussà s'ha adherit a Reciclos, un sistema de devolució i recompensa de reciclatge desenvolupat per l'organització Ecoembes. Així, els veïns i veïnes de Tremp podran reciclar les seves llaunes i ampolles de plàstic de begudes en un dels 66 contenidors grocs habilitats, als quals se'ls ha incorporat tecnologia, i obtenir recompenses en fer-ho. Entre aquests incentius, destaquen productes per fomentar la mobilitat sostenible o contribucions al Banc d'Aliments.

L'alcaldessa de Tremp, Maria Pilar Cases, ha indicat que "aquesta iniciativa servirà perquè els veïns que fins ara han reciclat ho facin amb una motivació extra i perquè els ciutadans que encara no reciclen s'animin a fer-ho". Ha afegit que "tot i que la situació sanitària actual és complicada, no hem d'oblidar la resta de fronts que hem de resoldre i el canvi climàtic n'és un". Cases ha indicat que "pensem que amb aquesta iniciativa la ciutadania pot aportar el seu granet de sorra i contribuir a la conservació del territori". També ha assenyalat que aquest projecte "ens dona l'oportunitat de ser solidaris, ja que la recompensa col·lectiva per reciclar anirà destinada al banc d'aliments".

Per la seva banda, el portaveu d'Ecoembes a Catalunya, Enric Ibánez, ha indicat que "gràcies a Reciclos els ciutadans compromesos amb el reciclatge, a més d'ajudar a estalviar energia o a donar una nova vida als envasos reciclant al contenidor groc, ara també podran contribuir a millorar Tremp a través de les recompenses que obtenen en reciclar". També ha afegit que "és la primera vegada a Espanya que un sistema de reciclatge uneix tecnologia i recompenses per tal d'ajudar a reciclar més i millor".

Per fer ús de Reciclos els ciutadans de Tremp han de descarregar-se la webapp, escanejar el codi de barres de l'envàs que volen reciclar i dipositar-lo a un dels contenidors grocs. En fer-ho, obtindran punts, denominats Reciclos, que podran canviar per les diferents recompenses que hi hagi disponibles. A banda de Tremp, a l'Alt Pirineu i Aran també forma part de la iniciativa el municipi de Vielha e Mijaran.