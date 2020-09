Tremp, l'única capital pirinenca amb Festa Major

Tremp s'ha convertit aquest estiu en l'única capital comarcal de l'Alt Pirineu i Aran que celebra la Festa Major. La situació de pandèmia i els rebrots originats al llarg de l'estiu han fet que la resta de capitals de comarca hagin optat per suspendre la celebració. De fet, alguna d'elles, com l a Seu d'Urgell, ho va fer quan ja ho tenia tot a punt i havia fet la presentació oficial dels actes. Els forts rebrots de fa unes setmanes a la capital alturgellenca, però, van impedir fer la festa. Altres poblacions mitjanes i petites, com la Pobla de Segur, Oliana o Rialp sí que l'han pogut celebrar, tot i que amb un format reduït i adaptat a la pandèmia, i Ger ho està fent aquest cap de setmana, amb activitats de petit format i un castell de focs com a gran atractiu de la celebració.

En el cas de Tremp, la celebració ha començat aquest divendres amb diversos actes lúdics i culturals, com la presentació del llibre La veritable història del llibreter assassí de Barcelona, de l'escriptor i col·laborador de l' Ara Pirineus, Marcel Fité. També s'ha fet el tradicional pregó, que enguany ha anat a càrrec dels germans Andreu i Lluís Tomàs Tohà, campions d'Europa d'hoquei sobre patins els anys 2018 i 2019 amb el Lleida Llista Blava.

Al llarg d'aquests dies, fins al dimarts 8, la capital del Pallars Jussà acollirà un bon nombre d'actes, com ara concerts, espectacles infantils, sessions de teatre o ballades de sardanes, a les quals caldrà portar un mocador per evitar el contacte directe amb la resta de balladors. La majoria d'actes s'estan duent a terme a la gran carpa que s'ha instal·lat a la plaça de Catalunya, on hi ha controls d'accés, la gent ha d'estar sempre asseguda i cal que faci inscripció prèvia per a cada acte, per poder controlar els aforaments.