El Tren dels Llacs arrenca finalment la temporada

El Tren dels Llacs ha estrenat aquest dissabte finalment la dotzena temporada, enguany marcada per la baixada de l'oferta i les mesures de seguretat pel covid-19. El servei turístic, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), s'havia de posar en marxa el passat 4 de juliol, dos mesos i mig més tard de la data habitual, però el confinament del Segrià que es va decretar aquell mateix dia va obligar a ajornar l'estrena de la temporada.

El primer dels deu trajectes que està previst que es facin enguany -cada dissabte fins al 31 d'octubre- ha tingut una ocupació de 111 passatgers de les 280 places disponibles. El cap de la línia Lleida-La Pobla de Segur, Emili Monsó, espera que les dades d'ocupació acompanyin fins al final de la temporada, el 31 d'octubre. Monsó ha explicat que té "il·lusió" en aquesta temporada i espera que el nombre d'ocupació acompanyi, sempre en funció de com evolucioni la situació actual.

En aquest sentit, Monsó ha destacat que un dels punts forts d'aquest servei és que es dirigeix principalment a un "turisme intern català", el qual aquest estiu s'ha disparat pel coronavirus. "Dos terços dels clients són de Barcelona i voltants i la resta d'altres parts de Catalunya". De fet, aquest és un dels motius que ha portat la Maria José López a pujar al Tren dels Llacs. "Tenia previst anar a l'estranger però amb el covid-19 m'ha agafat una mica de por i com que volia sortir a prop i també m'agrada la muntanya no m'ho he pensat dues vegades de venir al Tren dels Llacs", ha explicat aquesta veïna de Lleida.

A banda de l'oferta, la principal diferència respecte l'anterior edició és l'ús obligatori de mascareta durant tot el trajecte, la instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic al tren i el reforç en la tasca de desinfecció. Així mateix, enguany ja no es substituirà el tren històric pel panoràmic, que estava previst pels dies 1 i 8 d'agost, quan fa més calor.

A banda d'això, Emili Monsó defensa que l'entorn és el mateix i que els "paisatges continuen sent igual de fantàstics". El recorregut del Tren dels Llacs permet als viatgers retrocedir en el temps i gaudir de la natura i de les espectaculars vistes de l'entorn que voreja el trajecte. Durant el recorregut, de 89 quilòmetres, el tren passa per un total de 40 túnels i 58 ponts. El paisatge és, de fet, el gran atractiu d'aquest servei.

El viatge transcorre per la dreta del riu Segre des de Lleida fins a Balaguer, per una via única en un itinerari planer fins a arribar a les primeres muralles muntanyoses de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, a la Noguera. Després, el tren s'incorpora a la zona de la conca del riu Noguera Pallaresa, on passa entre els embassaments de Terradets i Sant Antoni i serralades com el Montsec fins arribar a la Pobla de Segur, la seva destinació.

Tot això, a bord d'un tren històric que recorre la línia d'FGC de Lleida – La Pobla de Segur. Es tracta de dues locomotores dièsel dels models 10817 i 10820 construïdes l'any 1968, conegudes també com a "ye-yes". El material remolcat està format per quatre cotxes d'època de la sèrie 6000.

El Tren dels Llacs es va posar en marxa el 2009 amb l'objectiu de convertir-se en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. La posada en funcionament d'aquest servei turístic és impulsada i finançada conjuntament per FGC, la Diputació de Lleida i l'ATM de l'Àrea de Lleida.