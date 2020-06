El Tren dels Llacs tornarà a funcionar el 4 de juliol i oferirà quinze circulacions

El Tren dels Llacs, entre Lleida i la Pobla de Segur, tornarà a oferir servei a partir del 4 de juliol i estarà en circulació cada dissabte fins al 31 d'octubre. Enguany, segons ha explicat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), oferirà un total de quinze circulacions: tretze del Tren dels Llacs Històric i dos del Tren dels Llacs Panoràmic, aquest últim en l'època de calor. A més de gaudir del trajecte amb aquest tren històric i de les vistes, els visitants tindran l'oportunitat de descobrir altres atractius del territori amb l' oferta complementària de diferents visites.

El Tren dels Llacs fa un recorregut que permet als passatgers retrocedir en el temps i des de FGC assenyalen que és "una experiència imprescindible per als amants del ferrocarril i de la natura en estat pur". Aquest servei turístic va néixer l'any 2009 amb l'objectiu de convertir-se en un referent que contribueixi a la dinamització econòmica de les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà.

El viatge transcorre per la dreta del Segre des de Lleida fins a Balaguer per una via única en un itinerari planer fins arribar a les primeres muralles muntanyoses de Sant Llorenç de Montgai i Camarasa. Ben aviat el tren forma part de la conca de la Noguera Pallaresa que l'acompanyarà, entre embassaments i serralades com el Montsec, fins a la Pobla de Segur, que és l'última parada. Per arribar-hi, el tren haurà passat per un total de 40 túnels i 58 ponts en els 89 quilòmetres de traçat.

El Tren dels Llacs Panoràmic circularà els dies 1 i 8 d'agost. Gràcies al seu disseny diàfan i obert, proporcionat per unes finestres de grans dimensions, els passatgers gaudeixen de les espectaculars vistes que es troben al llarg del recorregut. Disposa d'un servei d'informació al passatger amb equips de megafonia, intèrfons i endolls a l'interior per carregar qualsevol aparell electrònic. Els trens, d'uns 50 metres de longitud, estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i disposen d'espais per col·locar cotxets de nadó, bicicletes i cadires de rodes.

Les activitats complementàries que estaran obertes són les visites al Complex Mauri i el Molí de l'Oli amb guia i a càrrec de l'Oficina de Turisme de La Pobla; l'Espai dels Raiers; les botigues i el Museu de Salàs de Pallars, i la visita guiada a la Fàbrica de Licors Portet (pendent confirmació de data). La posada en funcionament d'aquest servei turístic és impulsada i finançada conjuntament per FGC, la Diputació de Lleida i l'ATM de l'Àrea de Lleida.

El Tren dels Llacs obrirà amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries perquè els visitants gaudeixin del trajecte. Per aquest motiu, els usuaris disposaran de tota la informació necessària als plafons informatius, on es detallaran els protocols a seguir en cada cas, com l' ús obligatori de mascareta per a clients i treballadors en espais tancats, així com als espais on no es puguin garantir els dos metres de distància.