El Tren dels llacs tornarà el 29 d'agost i intentarà acabar la temporada

El Tren dels llacs ja té data de represa del servei: el dissabte 29 d'agost. Aquest tren turístic, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur, havia de fer el primer trajecte de la temporada el 4 de juliol, però el confinament del Segrià, decretat aquell mateix dia, no va permetre la primera sortida. Ara, des de Ferrocarrils de la Generalitat, l'empresa que gestiona la línia de la Pobla i també aquest tren turístic, han confirmat a l' Ara Pirineus que, si les condicions sanitàries no canvien molt bruscament, el servei podrà començar l'últim dissabte d'agost.

En principi, està previst que, com cada any, el servei d'aquest tren turístic s'allargui fins a finals d'octubre. Concretament, l'últim viatge està programat pel 31 d'octubre, i des de Ferrocarrils de la Generalitat assenyalen que l'objectiu és intentar complir el calendari, sempre que les condicions sanitàries ho permetin. Si tot va segons el previst, doncs, enguany hi haurà un total de deu serveis, que es prestaran cada dissabte entre el 29 d'agost i el 31 d'octubre.

Des de l'Ajuntament de la Pobla de Segur, el seu alcalde, Marc Baró, ha mostrat l'esperança que el servei es pugui allargar fins al final de la temporada, tenint en compte que representa un important motor econòmic per a la població. Cal tenir en compte que els centenars d'usuaris que fan servir el tren al llarg de la temporada solen passar el dia a la Pobla de Segur i, per tant, generen ingressos als seus establiments, comerços i empreses d'activitats.