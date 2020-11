Tres noves defuncions per covid-19 a l'Alt Urgell i Cerdanya

Tres persones han mort a causa del covid-19 aquest cap de setmana a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya. D'una banda, des de divendres s'han notificat dues noves defuncions a l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu d'Urgell, de manera que des de l'agost ja s'hi han hagut de lamentar 18 morts per culpa del virus. L'Hospital de Cerdanya, mentrestant, ha notificat la defunció d'un home de 92 anys, també afectat per covid-19. En aquest cas, des de l'inici de la pandèmia el centre ha notificat 8 defuncions per covid-19 i al conjunt de la comarca se n'han produït 13.

Pel que fa a l'evolució epidemiològica, aquesta ha empitjorat al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran els últims dies. De fet, a tots els territoris, excepte a l'Alt Urgell, la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) torna a estar per sobre d'1. Això vol dir que el virus torna a estar en expansió, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. Al conjunt de la demarcació, l'Rt encara es manté per sota d'1, tot i que des de divendres ha pujat de 0,77 a 0,95. El risc també s'ha incrementat, passant de 373 a 398, mentre que s'han notificat 113 positius més. Així, l'acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.772 a la demarcació.

Per comarques, únicament l' Alt Urgell manté l'Rt per sota d'1, tot i que des de divendres ha pujat de 0,86 a 0,93. El risc, en canvi, ha baixat de 397 a 316. Ara mateix al Sant Hospital de la Seu d'Urgell hi ha 7 persones ingressades per covid-19, una menys que divendres.

A Cerdanya, l'Rt ha pujat des de divendres de 0,96 a 1,02, però el risc ha baixat de 490 a 439. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya s'hi mantenen dues persones ingressades per covid-19 i hi ha un possible cas pendent de diagnòstic.

Al Pallars Jussà, el brot detectat a la residència de la Fundació Fiella de Tremp, que ha afectat a més de 150 persones i s'ha endut la vida de 10 residents, ha contribuït a fer pujar el risc de rebrot a la comarca. Des de divendres, ha pujat de 866 a 1.045, tot i que l'Rt ha baixat d'1,67 a 1,49. Segons Salut, ara mateix hi ha 11 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, 7 més que divendres.

Al Pallars Sobirà, en pocs dies l'Rt ha passat d'estar a 0,32 a escalar fins a 1,64, mentre que el risc ha pujat de 127 a 331. Cal recordar, però, que en zones amb baixa densitat de població la detecció d'uns pocs casos fa créixer molt ràpidament els índexs de risc. Pel que fa a les hospitalitzacions, una persona de la comarca es manté ingressada per covid-19, segons Salut. A l' Aran, el risc també ha pujat, de 234 a 464, així com l'Rt, que ha passat de 0,48 a 1,36. Una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19. A l' Alta Ribagorça, en canvi, el risc ha baixat de 917 a 666 i l'Rt ha passat d'1,87 a 1,54. Segons Salut, una persona de la comarca es manté hospitalitzada per covid-19.