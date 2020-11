Tres defuncions arran del brot a la Llar de Sant Josep de la Seu

Tres persones afectades pel brot de covid-19 detectat fa prop de dues setmanes a la Llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell han mort aquests últims dies. Totes elles eren persones d'edat avançada i afectades per patologies prèvies. Tal com recull el butlletí diari sobre la situació sanitària emès per l'Ajuntament de la Seu, amb aquestes són 14 les defuncions derivades del covid-19 que s'han produït a l'Àrea Bàsica de Salut de la Seu en aquesta segona onada.

Pel que fa a la situació epidemiològica, aquesta millora al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran. Des de dissabte el risc ha baixat de 555 a 441, mentre que la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) ha passat de 0,97 a 0,83. Recordem que si es manté per sota d'1 de forma regular vol dir que el virus està en retrocés, mentre que si està per sobre, es considera que el virus s'expandeix, ja que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona. Al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran, l'Rt està per sota d'1 des de dissabte. Pel que fa als nous casos, des d'aquell dia se n'han detectat 77 més, de manera que l'acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 2.555.

Per comarques, la que presenta una situació més delicada a hores d'ara és el Pallars Jussà. Des de dissabte el risc ha passat de 827 a 704 i l'Rt ha caigut de 3,23 a 2,25, però cal tenir en compte que aquestes dades encara no tenen en compte els positius detectats les últimes hores a la residència de Tremp. Segons les darreres dades facilitades per Salut, hi ha 3 persones de la comarca hospitalitzades per covid-19, 2 més que dissabte. On la situació també ha empitjorat lleugerament les últimes hores és a l' Alta Ribagorça, on el risc ha passat de 583 a 763 i l'Rt ha crescut d'1,01 a 1,20. Segons Salut, una persona de la comarca es manté hospitalitzada per covid-19.

Per contra, els índexs baixen a la resta de comarques de la demarcació. A l' Alt Urgell, des de dissabte el risc ha passat de 513 a 383, mentre que l'Rt ha caigut de 0,89 a 0,77. Ara mateix al Sant Hospital hi ha 6 persones ingressades per covid-19, 3 menys que dissabte. A Cerdanya, també des de dissabte, el risc ha passat de 646 a 520, mentre que l'Rt ha caigut de 0,89 a 0,80. Ara mateix a l'Hospital de Cerdanya hi ha 2 persones ingressades per covid-19.

Al Pallars Sobirà, el risc ha baixat de 607 a 390 i l'Rt, de 0,98 a 0,75, mentre que a l'hospital hi ha 4 persones de la comarca ingressades per covid-19. Finalment, a l' Aran el risc ha baixat de 657 a 482 i l'Rt ha caigut d'1,03 a 0,77. Una persona de la vall segueix hospitalitzada per covid-19.