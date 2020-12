Tret de sortida a la candidatura de la capçalera del Noguera Pallaresa com a Wild Rivers

El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha donat el tret de sortida a l'elaboració de la candidatura per obtenir el certificat Wild Rivers Site per al tram alt de la Noguera Pallaresa, entre el seu naixement al pla de Beret i l'embassament de Borén. Aquest tram es caracteritza per presentar un estat de conservació excepcional i no tenir cap regulació hidrològica ni focus de contaminació, entre altres.

El Wild Rivers Site és un reconeixement no reglamentari d'un organisme de certificació independent, que distingeix des del 2014 les capçaleres dels rius més excepcionals d'Europa. Pretén crear una dinàmica entre els agents de gestió local, administracions, ciutadania, empreses, pagesia, sector pesquer, i d'activitats turístiques i de lleure. Així, s'uneixen per contribuir al desenvolupament, promoció i preservació d'aquest element que genera un valor afegit al territori.

Amb aquest reconeixement, la Noguera Pallaresa es convertiria en el primer riu de tot l'Estat espanyol en aconseguir una distinció com aquesta, tal com han indicat des del departament de Territori i Sostenibilitat. A tot Europa, hi ha més de 25 cursos de riu que compten amb la certificació, la majoria a França. La iniciativa forma part del programa World Rivers, que es va impulsar amb el suport de WWF França i altres ONG.

Per obtenir l'etiqueta, cal acreditar la naturalesa verge del riu a partir d'un seguit de criteris socioecològics en una avaluació. A més, promotors locals han d'establir un pla de conservació plurianual (cinc anys de mitjana) en col·laboració amb diversos grups d'interès, de manera que la implicació dels actors locals és clau per a l'èxit del projecte.

Primer taller participatiu

Per a la cocreació de les bases de la candidatura del tram alt de la Noguera Pallaresa, el Parc Natural de l'Alt Pirineu ha impulsat un primer taller amb la participació d'una vintena d'agents del territori amb vinculació amb aquesta part del riu. L'objectiu és construir conjuntament els pilars d'aquesta candidatura, consensuant els elements que han de constituir l'essència de la proposta. Hi ha participat l'Ajuntament de d'Alt Àneu, de Naut Aran, la Societat de caça i pesca de la Bonaigua, l'Associació de Guies del Parc Natural, el Conselh Generau d'Aran, l'EMD Isil i Alòs, l'associació Lo pi negre, l'Ecomuseu Valls d'Àneu, l'Associació Esportiva Pallars, el Consorci de Turisme Valls d'Àneu, l'estació d'esquí de Baqueira Beret, la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, i la Càtedra Patrimoni Immaterial Pirineus - UDL, entre altres.

El taller ha servit per a definir uns primers objectius estratègics i analitzar com articular-ho de manera col·lectiva, així com el compromís individual amb aquest procés. S'han treballat aspectes com el vincle personal de cada participant amb aquest riu, i la projecció que es vol aconseguir del riu per al 2030 amb l'obtenció d'aquest certificat.

En aquest sentit, la idea és posicionar aquesta part del riu com un reservori únic de biodiversitat i de vida a l'entorn del riu, amb lemes com "El Riu amb més vida d'Europa" o "El teu riu està a l'Alt Pirineu". També s'ha abordat que la gestió conjunta podria relligar dos territoris com el de la Val d'Aran i el Pallars Sobirà.

Pel que fa als objectius estratègics s'han focalitzat en aspectes al voltant de la conservació del riu (estudi, seguiment i gestió activa), l'ordenació dels accessos, l'educació i sensibilització de la població local, la promoció d'activitats esportives sostenibles amb la conservació del riu i d'altres aspectes.

Al llarg del 2021, el Parc Natural de l'Alt Pirineu impulsarà l'elaboració d'una diagnosi de l'estat de conservació del riu i un nou procés de cocreació amb els agents locals claus per a construir plegats el pla de maneig d'aquest riu, que s'integrarà en la documentació de la candidatura de l'Alta Noguera Pallaresa al certificat Wild Rivers.