La 31ª Trobada Empresarial al Pirineu es farà finalment en format virtual el 29 d'octubre

La 31a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu es durà a terme, per primer cop en la seva història, en format virtual, amb la voluntat d'adaptar-se a la situació sanitària actual. Així, l'esdeveniment tindrà lloc en una única jornada, concretament el 29 d'octubre de 16 a 19.30 hores, i s'oferirà de forma gratuïta i oberta a totes les persones que s'hagin inscrit prèviament. Sota el títol " Reiniciem l'economia", s'han organitzat diferents conferències i taules rodones que convidaran al debat. L'objectiu és conèixer de primera mà com els diversos ponents han reinventat els seus negocis i posar en comú els seus coneixements, experiències i capacitats per adaptar-se a un entorn imprevisible i inesperat com és el del covid-19.

El president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Vicenç Voltes, ha explicat que "donades les actuals circumstàncies i les recomanacions sanitàries", s'ha decidit celebrar aquesta edició en format virtual i "obrir-la a tothom que vulgui, per tal d'aportar positivitat i optimisme a l'empresariat". Inicialment, l'esdeveniment estava programat a la Seu d'Urgell per l'11 i 12 de juny en format presencial i, degut a la pandèmia, es va acabar posposant al 29 i 30 d'octubre.