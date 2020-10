Troben el cos sense vida de la veïna de Puigcerdà desapareguda a finals de setembre

La desaparició de la veïna de Puigcerdà Pepita Llebot ha acabat de la pitjor manera possible. Agents de la Gendarmeria francesa han localitat el seu cos sense vida a l'Alta Cerdanya. Tal com han informat els Mossos d'Esquadra a l'Ara Pirineus, la policia francesa els ho ha comunicat aquest dimecres i ara estan pendents de l'autòpsia per conèixer les causes de la mort. De moment, i segons el mateix cos policial, no hi hauria indicis de violència.

Malauradament s'ha localitzat el cos sense vida de la Josefa a França, desapareguda a Puigcerdà el 27 de setembre



Desgraciadamente se ha localizado el cuerpo sin vida de Josefa, desaparecida en Puigcerdà el 27 de septiembre https://t.co/k3SPEScvVc — Mossos (@mossos) October 8, 2020

Recordem que els Mossos d'Esquadra van donar l'alerta de la desaparició de Pepita Llebot el passat 29 de setembre, informant que se la buscava des del diumenge 27 i que podia estar desorientada. A les tasques de recerca s'hi van afegir els Bombers de la Generalitat, que van ajudar a rastrejar els entorns de Puigcerdà i, fins i tot, van inspeccionar l'interior de l'estany de Puigcerdà, tement que hi hagués pogut caure.