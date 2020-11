L'UPC alerta de la situació en comarques com Cerdanya i l'Alt Urgell

Malgrat que a la major part de Catalunya s'ha registrat un descens en el nombre de contagis, encara hi ha territoris que presenten una incidència molt alta o que no han registrat cap disminució. Segons la investigadora del grup Biocomsc de la UPC Clara Prats, la comarca que presenta unes xifres més preocupants és Osona: "És la que té una situació epidemiològica més alarmant". Tot i això, Prats també destaca que cal seguir de prop l'evolució de tres comarques que són les úniques que no han frenat ni abaixat els positius: l'Alt Penedès, l'Alt Urgell i Cerdanya. "El problema no és que ara tinguin una incidència molt alta, és que segueixen en creixement i, si no es frena, podria anar a pitjor en un futur imminent", puntualitza la investigadora.

Un dels punts clau a l'hora d'analitzar les dades és mirar el nombre d'habitants i el nombre concret de positius notificats perquè, en municipis o regions amb poca població, hi ha indicadors que poden disparar-se. És el cas del Pla de l'Estany o de la Segarra, que, a pesar que estan entre les cinc comarques amb la incidència acumulada més alta de Catalunya, el nombre de nous contagis haurien de permetre controlar l'avenç del virus i contenir-lo.

Per a la investigadora de la UPC, l'altre territori que continua amb una situació preocupant és el Berguedà, la tercera comarca amb la incidència més alta de Catalunya (1.198). "Però aquí també veiem que la Rt comença a frenar i en dues setmanes ha passat de 3,59 a 1,07", diu Prats. En aquesta regió, la majoria dels contagis es concentren a la capital, Berga, amb 102 positius notificats entre el 31 i el 6 de novembre i que representen prop de la meitat dels registrats al conjunt de la comarca. També criden l'atenció els augments de municipis com Cercs, que ha passat de 8 a 20 contagis setmanals, si es comparen les dades del 24 al 30 d'octubre amb les del 31 d'octubre al 6 de novembre.