El sindicat USTEC-STEs denuncia l'anul·lació del Programa Esport Blanc Escolar

El sindicat USTEC-STEs ha denunciat l'anul·lació del Programa Blanc Escolar per part del Departament d'Educació. L'activitat havia de començar el 19 de gener i tenia l'autorització de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, però al cap de poques hores de rebre aquesta autorització, els centres van rebre la comunicació d'Educació que no permetia l'activitat. USTEC-STEs ha afirmat en un comunicat que comencen a "estar tips de tants canvis de parer, de tanta improvisació i de ser testimonis que els responsables de la gestió no sàpiguen per on caminen". El sindicat ha argumentat que, un cop més, "es torna a obviar les característiques pròpies de cada comarca, lluny de Barcelona".

USTEC-STEs es pregunta si "realment Educació pensa que aquesta activitat és més perillosa que estar-se a l'aula, assegut amb les finestres obertes". Per al sindicat, a banda dels beneficis per motius pedagògics de cara a l'alumnat, en una situació de crisi econòmica com la que estan vivint les comarques que viuen del turisme, aquesta activitat "és una pilota d'oxigen" per aquelles estacions i escoles d'esquí que veuen en aquesta activitat "una mica de llum", especialment per als seus treballadors.

USTEC-STEs considera "lògic" que si a l'aula hi ha 25, 27 i fins a 30 alumnes, tots junts, en un espai tancat, a la neu portaran també l'anorac posat i la mascareta, però "estaran a l'aire lliure, respectant els grups bombolla i podran mantenir les distàncies". Pel que fa al transport, els alumnes ja "van barrejats quan van dels diferents municipis al centre" i "sembla que això no suposa cap problema ni perill", assenyalen des del sindicat. Les escoles dels municipis pirinencs estan totes a prop de les diferents estacions de la comarca i això implica que no cal cap pernoctació, afegeixen.