Últims dies de la targeta moneder vinculada al menjador escolar

Les targetes de prepagament per garantir l'alimentació als infants i joves de l'Alt Urgell durant el període de confinament, des del març fins al 19 de juny, deixaran d'estar actives el proper 31 de juliol, tal com s'ha comunicat als consells comarcals des del Departament d'Educació el dia 25 de juliol.El Consell Comarcal de l'Alt Urgell ja ha comunicat aquesta informació per SMS a totes les famílies perceptores de targeta moneder.

Així doncs, cal exhaurir el saldo de la targeta abans del 31 de juliol, ja que a partir d'aquella data totes les targetes quedaran buides. Per altra banda, és obligatori que les famílies guardin la targeta moneder i la retornin al setembre al seu centre educatiu, juntament amb els tiquets de compra en un sobre tancat amb el nom del/s fill/s a la part exterior del sobre. Aquestes targetes moneder han estat carregades amb un total de 272 euros, que correspon a 68 dies de recàrrega (62 dies lectius + festius escolars).