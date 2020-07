El Pla Únic d'Obres i Serveis deixarà 32 milions d'euros a l'Alt Pirineu i l'Aran

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha presentat aquest dimecres a Organyà, a l'Alt Urgell, la resolució provisional del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent al període 2020-2024, que per a la vegueria de l'Alt Pirineu i l'Aran preveu una aportació de 31.989.522 euros. Pel que fa al nombre d'actuacions, el pla en subvencionarà 296 als municipis del Pirineu, distribuïdes entre 77 ajuntaments, 41 entitats municipals descentralitzades i els 6 consells comarcals. Per comarques, l'Alt Urgell rebrà 8,71 milions d'euros; el Pallars Sobirà, 7,41; el Pallars Jussà, 5,16; Cerdanya, 4,96; la Val d'Aran, 4,41 i l'Alta Ribagorça, 1,21.

Durant la presentació de les dades de pla, Budó ha afirmat que "el PUOSC és una eina potentíssima, un programa de referència per a les inversions al món local català i per a la coordinació de les institucions". La consellera ha afegit que aquesta és una "eina fonamental per al món local" i "llargament esperada pel territori que el Govern recupera després de dotze anys i en unes circumstàncies extraordinàries". Així, Budó ha destacat que "en els moments que estem, amb una crisi sanitària que també és econòmica i social, sense precedents, la recuperació passa per la represa d'obres públiques. Per això és més important que mai el PUOSC, que permetrà que des del món local s'activin 644 milions d'euros", ha valorat.

Durant la roda de premsa, a la qual també han assistit la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, i la directora general d'Administracions Locals, Rosa Vestit, Budó ha destacat el paper del PUOSC com a factor d' equilibri territorial especialment en el cas dels municipis més petits, que tenen una capacitat inversora menor. "Els serveis a la ciutadania s'han de poder garantir en igualtat de condicions", ha manifestat. Per aquest motiu, el PUOSC inclou una línia específica de 90 milions d'euros per als municipis de menys de 5.000 habitants.

La consellera també ha explicat que el Departament de la Presidència preveu publicar la resolució definitiva el pròxim mes d'octubre i que, en atenció especial a la tresoreria dels ens locals i a la situació causada per la pandèmia del covid-19, s'ha ampliat la bestreta fins al 60% de l'import a l'inici de cada anualitat.