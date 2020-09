Unió de Pagesos vol que es contrastin els efectes de la sequera a les pastures del Pirineu

Unió de Pagesos (UP) ha demanat al Departament d'Agricultura que faci un seguiment dels efectes de la sequera, des de final de juliol i agost, a les pastures de les comarques del Pirineu. L'objectiu és poder contrastar aquesta informació amb els resultats d'agost que publicarà Agroseguro en relació a l'assegurança de compensació per pèrdua de pastures. Segons han explicat des del sindicat en un comunicat, es volen evitar les "fortes discordances" que es van donar l'any passat entre les dades de la companyia, obtingudes a partir de les lectures del satèl·lit, i els efectes reals que es van produir, fet que va comportar que molts ramaders que tenen bestiar boví, equí, oví i cabrum en extensiu no cobressin les indemnitzacions de l'assegurança.

Des d'UP asseguren que "els resultats erronis de l'any passat van coincidir amb el fet que Agroseguro va fer un canvi de l'empresa encarregada de processar les dades obtingudes a partir de les lectures del satèl·lit, passant del laboratori de teledetecció d'una universitat pública, operador de reconegut prestigi internacional, a una empresa privada". Així, el sindicat explica en el comunicat que la sequera de l'any passat va ser molt important i que, en un principi, els resultats publicats per la companyia asseguradora no l'indicaven i, per tant, no s'indemnitzava als ramaders.

Finalment, després de les reclamacions d'UP, part dels ramaders van cobrar les indemnitzacions però a una altra, de municipis com Castellar de la Ribera (Solsonès) o Oliana (Alt Urgell) entre d'altres, Agroseguro no els va reconèixer els danys de sequera. Per aquest motiu, durant la segona quinzena de setembre, el sindicat durà a terme reunions amb persones que van contractar l'assegurança i que al 2019 no van percebre els diners que els hi hauria de correspondre, amb l'objectiu de seguir amb la demanda que es vol presentar per resoldre aquests casos pendents.

A més, UP negocia, en els corresponents grups de treball, millores en el funcionament de l'assegurança de compensació de pèrdua de pastures, com ara un seguiment de camp complementari a la lectura per satèl·lit i una definició clara i transparent de com s'ha de fer el tractament de les dades obtingudes en aquestes lectures. Per últim, el sindicat, davant l'alt cost d'aquesta assegurança, demana a les administracions catalana i estatal que incrementin fins al màxim el percentatge de subvenció permès per la comunitat europea.