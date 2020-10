La Unitat Sociosanitària de l'hospital de la Seu esquiva majoritàriament el brot

El cribratge massiu realitzat al Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha detectat 22 positius de covid-19, fruit del brot que s'hi va detectar a mitja setmana. Així ho ha donat a conèixer el mateix centre, en un comunicat de premsa emès aquest divendres a la tarda. Segons aquesta nota, ja s'ha fet el cribratge a tots els pacients i al 98% dels professionals del centre. Els resultats són que han donat positiu onze professionals i un estudiant, tots ells asimptomàtics, així com deu pacients, sis que romanen ingressats al centre i quatre més que estan aïllats al domicili.

En el comunicat també s'especifica que un dels positius detectats és el d'un pacient de la Unitat Sociosanitària. Tot i això, tant la resta d'ingressats en aquesta unitat com els pacients que estan ubicats al Seminari Diocesà, principalment gent d'edat avançada i, per tant, un dels col·lectius de més risc, han donat negatiu. En total, al llarg d'aquests tres dies s'han realitzat 276 proves PCR, de les quals 19 han estat positives, el que representa un 6,88% del total.

Actualment a l'hospital romanen ingressats set pacients afectes de covid-19, després que aquest divendres s'hagi donat una nova alta hospitalària. El centre, mentrestant, segueix amb les mesures preventives comunicades aquest dijous, que s'allargaran en funció de l'evolució. Així, des de l'hospital indiquen que s'està revisant tota l'activitat prevista per aquests dies per reprogramar-la quan sigui possible en funció de la seva prioritat i urgència.