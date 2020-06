La Seu d'Urgell torna a acollir una campanya de donació de sang després de l'aturada per la Covid-19

La Seu d'Urgell tornarà a acollir el 13 de juliol una nova campanya de donació de sang després de mesos sense fer-ne per la Covid-19. Tal com han donat a conèixer des del Banc de Sang i Teixits, amb la represa d'intervencions i tractaments ajornats la necessitat de sang s'ha incrementat. És per això que aquests dies s'està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries per als pacients dels hospitals un cop superat l'estat d'alarma.

En aquest sentit, expliquen que amb la reducció dels contagis i malalts als hospitals s'han reactivat les operacions i tractaments ajornats durant els darrers dos mesos. Ara, la necessitat de 1.000 donacions de sang diàries a tot Catalunya pot ser fins i tot superior a causa de l' alta activitat transfusional. A banda de la Seu d'Urgell, altres municipis del país s'han ofert aquests dies a ajudar per garantir unes bones reserves al banc.

En el cas de la Seu, la donació es farà al Centre Cívic el Passeig entre les 16:30 i les 21h i caldrà que els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat. Pel que fa a les mesures de seguretat específiques arran de la Covid-19, els donants disposaran de gel esterilitzant en arribar a l'espai, hauran de guardar una distància mínima d'un metre amb la resta de persones i tindran un bolígraf d'un sol us per emplenar el qüestionari.