La Seu d'Urgell idea una Sant Silvestre 'en solitari'

La Sant Silvestre de la Seu d'Urgell-Memorial Marc Peña Turet arribarà enguany a la seva dotzena edició, però ho farà en un format virtual. "Des de l'organització, en tot moment, s'ha volgut continuar amb la tradició per tal de seguir mantenint l'esperit viu de la popular la cursa", ha explicat Pol Ausàs, un dels membres de l'organització d'aquest esdeveniment esportiu que se celebra el darrer dia de l'any. Tot i així, la situació actual generada pel covid-19 ha obligat a redissenyar la cursa a un format virtual per tal d'evitar possibles aglomeracions de gent i vetllar per la salut de les persones en un esdeveniment que cada any acostumava a ser multitudinari, arribant a superar els 2.280 inscrits en l'edició anterior. "D'aquesta manera, es proposa que cada participant recorri els 3,6 km de la cursa quan vulgui, i ho faci sol o acompanyat, respectant les mesures dictades per la Generalitat per pal·liar els efectes del covid-19", ha afegit Carles Miñambres, membre també del col·lectiu que organitza la Sant Silvestre urgellenca.

Per la seva part, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Carlos Guàrdia, ha volgut agrair i felicitar al col·lectiu de la Sant Silvestre per tirar endavant l'edició d'enguany d'aquesta popular cursa. "Estem molt contents que des de l'organització s'hagi apostat per una cursa diferent, adaptada a la normativa que indica el PROCICAT, i volem animar a la ciutadania a participar-hi en les condicions d'aquesta edició".

Guàrdia també ha agraït en nom del consistori urgellenc a totes les persones, entitats, institucions i empreses que col·laboren en aquesta Sant Silvestre, i ha fet una crida a participar-hi també en el seu vessant solidari. La cursa és totalment gratuïta i, enguany, també es requereix inscripció prèvia, que es pot fer des d'aquest divendres fins al mateix dia 31 de desembre inclòs a la pàgina web.

Una vegada feta la inscripció, des de l'organització s'enviarà un correu electrònic de confirmació amb un enllaç amb el dorsal. Cada corredor l'haurà d'imprimir i personalitzar al seu gust.

Aquesta dotzena edició també comptarà amb diversos sortejos de premis gràcies a les aportacions dels diferents patrocinadors que ajuden a tirar endavant la cursa. Per participar-hi, a banda d'estar inscrits a la carrera, els participants hauran de fer-se una fotografia amb el dorsal, i si es vol, també amb el barret d'edicions anteriors, des d'on es vulgui, i penjar-la a les xarxes socials Facebook o Instagram etiquetant el compte de la Sant Silvestre de la Seu. En cas de penjar una fotografia amb més d'un participant, també es demana incloure tots els noms de les persones que surten a la fotografia per tal d'apuntar-los al sorteig.

Per altra banda, per tal d'arribar a més població, i per tal que tothom hi pugui participar, les fotografies també es podran enviar al correu santsilvestrelaseu@gmail.com informant dels noms de les persones de la fotografia que es vol que entrin en el sorteig. Els diferents guanyadors s'aniran anunciant durant la setmana del 4 de gener.

Panera solidària

La bona rebuda que va tenir la panera solidària de l'any anterior, i que va permetre recaptar fins a 2.678 euros destinats íntegrament a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que ajuda a infants i joves malalts de càncer o amb altres malalties greus, ha incentivat a l'organització a continuar un any més amb aquest vessant solidari. Així, tothom que ho desitgi, cada dissabte al matí a la plaça Patalín podrà adquirir un tiquet de dos euros per entrar en el sorteig d'una panera.