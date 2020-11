La Seu d'Urgell serà seu de la Mobile Week Catalunya 2021

La Seu d'Urgell serà un dels 18 territoris de tot Catalunya (entre ciutats, comarques i altres àmbits territorials) de la Mobile Week Catalunya 2021, iniciativa que impulsa la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) juntament amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu apropar la tecnologia a la ciutadania i generar un espai de reflexió sobre l'impacte de la tecnologia a la vida quotidiana. L'alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha assegurat que "és important ser una de les ciutats triades per la MWCapital Barcelona, ja que durant els darrers anys la Seu ha destacat en l'àmbit tecnològic, a nivell fins i tot mundial, sobretot per l'aposta per la innovació de les escoles i instituts de la ciutat". Aquest, ha afegit, "és un pas més per visualitzar aquesta feina i, sobretot, les possibilitats que ens ofereix la tecnologia a casa nostra i en un món que avui ja és global".

La capital de l'Alt Urgell va presentar la seva candidatura -l'única de tot el Pirineu català- amb un programa d'activitats que inclou un total de sis ponències relacionades amb el modelat i impressió 3D aplicat a l'empresa; utilització de drons en diferents àmbits (empreses, educació, etc.); robòtica, tant en l'àmbit educatiu com empresarial; i tecnologia durant les crisis, teletreball i bretxa digital. També s'organitzaran tallers i activitats adreçades a les famílies.

Aquesta programació de la Mobile Week a la Seu d'Urgell s'organitzarà en dos dies que tindran lloc entre els mesos de maig i juny, en el marc de la celebració de la MWCapital Barcelona. La Mobile Week a la Seu d'Urgell està organitzada per les Regidories d'Innovació Tecnològica i de Promoció Econòmica de l'Ajuntament urgellenc amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, el Punt Òmnia de la Seu d'Urgell (Xarxa Òmnia), l'escola Mossèn Albert Vives, l'institut La Valira, la Fundació Sant Hospital i Loopa-Aula Tecnològica d'Andorra.