La Seu d'Urgell tindrà un nou hospital

"Avui és un dia històric". Així s'ha referit l'alcalde de la Seu d'Urgell i president de la Fundació Sant Hospital (FSH), Jordi Fàbrega, a la notícia feta pública aquest divendres a la tarda: la Seu d'Urgell començarà l'any que ve la construcció d'un nou hospital. En declaracions a l' Ara Pirineus, Fàbrega ha explicat que " feia mesos que en parlàvem tant amb el departament de Salut com amb la Diputació de Lleida i aquest divendres hem sotmès la qüestió a la junta del patronat de la Fundació Sant Hospital, que l'ha acceptada per unanimitat".

El projecte serà possible gràcies al canvi de destinació dels diners que s'havien d'utilitzar per ampliar i reformar la Unitat Sociosanitària de l'actual hospital. El projecte havia anat pujant de preu respecte a les previsions inicials i s'havia situat finalment en cinc milions d'euros, tres dels quals els aportava la Diputació de Lleida. Fàbrega ha explicat que, veient aquestes xifres "vam pensar que potser valia més la pena buscar una mica més de diners i fer un hospital totalment nou". Finalment, Salut s'ha avingut a complementar la part que faltava, que segons Fàbrega no arribarà als cinc milions d'euros, per tal de fer possible la construcció d'aquest nou equipament. L'edifici de l'antic hospital, mentrestant, es destinarà a usos residencials i sociosanitaris.

L'alcalde ha detallat que l'equipament tindrà entre 30 i 40 places, una xifra similar a la de l'actual hospital, que disposa de 26 habitacions d'aguts, "però en un edifici totalment nou". Pel que fa a la seva ubicació, l'alcalde ha deixat clar que " l'Horta del Valira té tots els números, perquè és la zona on hi ha més espai per edificar, però això es decidirà a la taula de treball que constituirem amb tots els grups municipals".

Aquest nou projecte, de fet, varia en part el que preveia construir una residència sociosanitària i diversos pisos tutelats a l'Horta del Valira. " Els pisos tutelats es faran igualment, i potser algun servei complementari també, però ens caldrà un edifici molt més petit, ja que tota la part de residència sociosanitària ja no l'haurem de fer perquè podrem aprofitar l'edifici del vell hospital", ha detallat Fàbrega.

En aquest sentit, per tal d'adaptar aquest edifici a les necessitats de la futura residència sociosanitària, es destinaran ja aquest any 600.000 euros dels quals aporta la Diputació de Lleida a l'ampliació de setze places residencials i a la reforma de les habitacions i banys existents a l'actual edifici, per tal de convertir-lo en residència sociosanitària. Igualment, s'iniciaran els tràmits administratius per tal de crear una empresa pública que assumeixi la titularitat i la gestió de l'hospital, mantenint el Patronat com un òrgan consultiu i de relació amb la ciutadania.