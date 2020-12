Era Val d'Aran amiarà a tèrme un cribatge poblacionau

A compdar de dimèrcles, 9 de deseme, enquia diuendres, 18 de deseme, eth personau sanitari der Espitau Val d’Aran, damb eth supòrt deth Departament de Salut dera Generalitat de Catalunya, amiarà a tèrme pròves d’antigens as persones assimptomatiques majors de 15 ans dera Val d’Aran. Aguestes pròves se realizaràn en centre de joenessa Antara de Vielha, en carrèr Arnals, en orari de 10:00-14:00 ores e de 16:00 a 20:00 ores. Son pròves gratuïtes e volontàries mès ei de besonh presentar era tarjeta sanitària e DNI entà poder realizar-les.

Entà participar en aguest cribatge cau presentar-se segontes cognòm, un còp aquiu calerà demorar eth torn. Cognòms dera A ara B: dimèrcles dia 09; cognòms dera C ara D: dijaus dia 10; cognòms dera E ara G: diuendres dia 11; cognòms dera H ara M: deluns dia 14; cognòms dera N ara R: dimars dia 15; cognòms dera S ara Z : dimèrcles dia 16; persones que no pòden anar es auti dies: dijaus dia 17 e diuendres dia 18. Eth resultat dera pròva arribarà per SMS.

“Ei de besonh destacar qu’era realizacion d’aguesti cribatges sonque mos proporcione era informacion immediata e actuau dera situacion ena Val d’Aran, era des cribatges intensius ei ua estrategia que permet trincar possibles cadees de transmission”, rebrembe era sindica d’Aran, Maria Vergés, en tot híger que: “eth resultat negatiu d’aguestes pròves non garantís era immunitat ath virus e dempús dera realizacion deth cribatge mos calerà contunhar extremant es precaucions e seguint es mesures de seguretat establides pes autoritats competentes”.