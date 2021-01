Era Val d’Aran, scenari dera pellicula 'A mil kilómetros de la Navidad' de Netflix

Era Val d’Aran serà un des scenaris dera pellicula 'A mil kilómetros de la Navidad', eth prumèr longmetratge nadalenc de produccion espanhòla de Netflix. Aguesta comèdia serà protagonizada per actor Tamar Novas, dirigida per Álvaro Fernández Armero, damb guion de Francisco Arnal e Daniel Monedero, e produsida per Kiko Martínez. Eth rodatge comencèc eth passat 22 de deseme en Madrid e ei previst que contunhe pendent es prumèri mesi d’aguest 2021 en pòble d’Arties e tanben en Benasque.

“Ei tot un aunor entara Val d’Aran auer estat escuelhuda coma scenari entà ua pellicula coma 'A mil kilómetros de la Navidad' assegurauen es conselhèrs d’Economia, Torisme e Promocion Economica, Juan Antonio Serrano e Josep Canut, en tot híger que: “èm segurs qu’es nòsti paisatges e er encant des nòsti pòbles non deisharàn indiferents as espectadors”.