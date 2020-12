El govern felicita la Vall de Boí pel 20è aniversari del reconeixement de la UNESCO

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha presidit aquest dimecres al Palau de la Generalitat l'acte de commemoració del 20è aniversari de la inscripció a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO de les esglésies romàniques de la Vall de Boí i del conjunt arqueològic de Tàrraco. L'acte ha comptat amb la intervenció de l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, així com amb la presència dels alcaldes d'Altafulla, Constantí i Roda de Berà. També hi ha assistit la directora del Patrimoni Cultural, Elsa Íbar i els directors dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Miquel Cullerés, i a Tarragona, Jordi Agràs.

"Avui és un dia molt especial perquè celebrem una fita de país", ha afirmat la consellera de Cultura, que ha afegit que "totes les grans fites col·lectives les aconseguim quan anem junts. Les aliances institucionals representen una fórmula indispensable per beneficiar el conjunt del país". La consellera ha recordat que la raó que va fer possible l'ingrés d'aquests emplaçaments a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO va ser "la ferma voluntat de la ciutadania i de les institucions de Catalunya de preservar el seu llegat per a les generacions futures".

Per altra banda, Ponsa ha destacat la importància que Catalunya hagi treballat i treballi el multilateralisme amb les principals organitzacions d'àmbit mundial, com és el cas de l'acord que es va signar al 2013 amb la pròpia UNESCO: "Catalunya ha de parlar directament amb el món, sense intermediaris, perquè defensar els interessos de tots els catalans i catalanes és una obligació i una responsabilitat de totes les institucions".

Les dues candidatures van ser presentades davant la UNESCO i aprovades a la 34a sessió del Comitè del Patrimoni Mundial, celebrada a Cairns, Austràlia, del 27 de novembre al 2 de desembre del 2000, i es van inscriure a la Llista de Patrimoni Mundial de la Unesco amb data 2 de desembre de 2000. Tant les 9 esglésies de la Vall de Boí com el conjunt de Tàrraco complien el criteri Unesco en tant que exhibien un important intercanvi de valors humans, durant un període de temps o dins d'una àrea cultural del món.

Des de Cultura han indicat que l'important desenvolupament de l'art i de l'arquitectura romànica de les esglésies de la Vall de Boí testimonien profunds intercanvis a l'Europa medieval i en particular a la cadena muntanyosa dels Pirineus. L'arquitectura de la Vall de Boí constitueix un grup excepcional de pobles i esglésies rurals de persones i tradicions històriques que porta als primers segles del segon mil·lenni, quan l'art romànic estava en el seu màxim apogeu. Les esglésies de la Vall de Boí són un exemple particularment pur i homogeni d'art romànic en un paisatge rural que resta pràcticament intacte.