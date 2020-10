La Vall de Boí aprofita el confinament parcial per netejar i desinfectar els dipòsits d'aigua

La Brigada Municipal d'Obres i Serveis de la Vall de Boí ha iniciat aquest mes d'octubre la neteja dels dipòsits d'aigua de consum humà de vàries de les seves poblacions. Ho ha fet aprofitant el tancament provisional del sector de la restauració i la baixa afluència de turistes i de segona residència motivada per les noves restriccions, com ara el confinament municipal de cap de setmana.

Tal com han donat a conèixer des de l'Ajuntament, aquesta tasca es duu a terme conjuntament amb una desinfecció completa de l'interior dels tancs dels dipòsits, executada i certificada per una empresa local especialitzada amb tractaments biocides, per garantir el compliment de les actuals exigències sanitàries. Aquesta tardor es netejaran les instal·lacions d'Erill la Vall, Cóll i Saraís.