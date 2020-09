La Vall de Boí promou la convivència entre els sectors ramader, turístic i esportiu

L'Ajuntament de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, ha editat un fulletó que recull recomanacions i consells de comportament per facilitar la convivència entre els sectors ramader, turístic i esportiu en l'ús dels camins històrics i ramaders. La publicació suggereix actituds respectuoses als esportistes i turistes d'aquests recorreguts quan es troben bestiar que viu a la muntanya i als prats de les valls. D'entre les normes bàsiques de comportament que s'hi recullen, es recomana no apropar-se als animals, portar els gossos lligats, no dur bosses a la mà, fer cas dels senyals i deixar les tanques tal com estaven.

Des de l'Ajuntament es creu que "la bona convivència entre tots aquests sectors tan importants per a la Vall, és la clau pel bon desenvolupament del municipi" i vol que ambdós col·lectius puguin fer ús de l'espai "en harmonia".