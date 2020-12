La Vall de Boí adapta l'enllumenat públic als estàndards Starlight de la Unesco

L'Ajuntament de la Vall de Boí ha substituït, en una primera fase, 312 punts de llum convencional per uns altres de tecnologia led als nuclis de Barruera, Taüll i el Pla de l'Ermita. Des del consistori han explicat que s'ha optat per instal·lar una lluminària de tipus 'PC ambar', d'una banda per l'estalvi energètic que això suposa i, de l'altra, perquè compleix amb les directrius marcades per la Unesco quan va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici reserva i destí turístic Starlight. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han indicat que la mesura ajuda a reduir la contaminació lumínica d'aquests nuclis situats a l'àrea d'influència del Parc Nacional.

Aquesta primera fase ha suposat un pressupost de 82.000 euros. Està previst que en els pròxims anys es pugui dur a terme una altra fase que inclogui la resta de nuclis de la Vall de Boí.