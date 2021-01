La Vall de Boí incentiva el consum al municipi a través d'un concurs de fotografia

Per tal d'incentivar el consum als comerços, restaurants, hotels i altres establiments del municipi, l'Ajuntament de la Vall de Boí ha posat en marxa un concurs fotogràfic a través d'Instagram, sota l'etiqueta #elmeuhivernvalldeboi. Tal com han donat a conèixer des del consistori, hi poden participar tots els seguidors del compte d'Instagram de la Vall de Boí @vallboi, tant els visitants que van estar a la vall des del dia 25 de desembre i que puguin tornar-la a visitar fins al dia 30 de març, com tota aquella població local que facin fotografies relacionades amb activitats esportives, culturals, de relax, gastronòmiques, en família i altres on la neu i la Vall de Boí en siguin les protagonistes.

Els premis seran vals de regal que es podran bescanviar als restaurants, bars, botigues, hotels i totes les empreses de la Vall de Boí, durant tot l'any 2021. El compte d'Instagram de la Vall de Boí actualment té 10.700 seguidors que comparteixen les seves fotos amb #valldeboi #onelspirineustoquenelcel i on ara s'hi afegeixen #elmeuhivernvalldeboi. Tots ells formaran directament part del concurs, que donarà els resultats dels premiats el dia 1 d'abril.

Al mateix temps, "i en la mateixa línia de col·laboració amb el teixit empresarial i reconeixement i agraïment a la població en el treball de col·laboració amb el municipi", el consistori ha fet entrega d'uns vals per al consum als establiments de la vall per tot aquelles persones que han participat en l'organització i desenvolupament de la festivitat de Reis a la Vall de Boí.