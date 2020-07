La Vall de Boí es dota d'internet de banda ampla

La Vall de Boí ja disposa d'internet de banda ampla. L'Ajuntament ha arribat a un acord amb la companyia local Wicat per tal de desplegar aquest servei al municipi i millorar així la connectivitat de la zona. Tal com han donat a conèixer des del consistori, l'acord per fer aquest desplegament s'ha pres "davant la situació actual, on el consum d'internet és cada cop més elevat pel teletreball, i també per la necessitat de fer arribar internet d'alta velocitat al municipi i poder mantenir unes bones comunicacions i generar igualtat d'oportunitats entre territoris".

Ja fa uns mesos que aquesta mateixa empresa està fent arribar internet de molt alta capacitat a poblacions de les comarques del Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, mitjançant circuits troncals de la Fibra Òptica de la Generalitat. Aquesta senyal d'alta capacitat es distribueix a l'usuari final des de la xarxa de repetidors de Wicat mitjançant radioenllaços. Aquesta tecnologia permet connexions inicialment de fins a 30 Mbps que s'aniran ampliant segons vagin augmentant les necessitats d'ample de banda dels usuaris, tal com han informat des de la companyia.

En zones com la Vall de Boí, han afegit, on la dispersió i la baixa densitat de la població dificulten la viabilitat econòmica de la fibra òptica fins a la llar, s'utilitza l'última milla amb radioenllaç. Aquest sistema, justament, ha permès fer arribar internet de banda ampla en poblacions allunyades que fins ara tenien una connexió a internet molt deficient o fins i tot inexistent.