La Vall de Boí millora el sistema d'emmagatzematge de sal

L'Ajuntament de la Vall de Boí ha començat a substituir els contenidors d'emmagatzematge de sal als diferents pobles de la vall. Tal com han explicat des del consistori, els actuals recipients, en la majoria dels casos, eren contenidors reciclats de les escombraries que es va adaptar per a aquest ús. Els nous contenidors són més manejables, és molt més fàcil poder treure la sal i milloren la imatge de l'entorn i dels nuclis. En aquests moments s'han col·locat als pobles de Boí i de Taüll i en els pròxims dies es continuarà amb la resta dels nuclis fins que estiguin tots substituïts.

Des del consistori han remarcat que l'altitud dels pobles de la vall fa que en època hivernal la neu, i sobretot el gel, s'acumulin als carrers, fet que dificulta la mobilitat tant de vehicles com de persones i, sobretot, dificulta que les persones grans puguin sortir de les seves cases, per por de sofrir algun tipus d'accident. Per aquest motiu hi ha instal·lats a diferents parts dels pobles aquests contenidors destinats a l'emmagatzematge de material fundent i tot veí o veïna en pot fer ús.