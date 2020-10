La Vall de Boí ja té un mirador per gaudir del cel nocturn

La Val de Boí ja té el seu mirador Starlight per gaudir del cel nocturn. L'acte inaugural ha tingut lloc aquest divendres a la tarda i ha comptat amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, entre altres autoritats del territori. El mirador s'ha ubicat a l'ermita de Sant Quirc de Durro, un lloc que, tal com han indicat des de l'Ajuntament de la Vall de Boí, "sempre ha estat emblemàtic per les vistes que ofereix sobre la vall de Boí". A això cal afegir-hi "que és un dels llocs amb menys contaminació lumínica i, per tant, permet l'observació del cel perfectament".

Per la seva banda, el conseller Calvet ha indicat que “aquest mirador posa en valor aquesta magnífica qualitat de cel nocturn, que és un signe de civilitat". Ha afegit que “a mesura que la societat evolucionava cap a segons quins valors, ens oblidàvem del nostre entorn i també del cel. A les ciutats i aglomeracions urbanes ja no es mira ni es té cura del cel. Quan la societat s’adona que ha de recuperar determinats referents, és signe de societat madura”.

El conseller també ha aprofitat per fer referència a l’estratègia del Govern en matèria de medi natural i biodiversitat, “amb instruments legislatius com la llei del Canvi Climàtic, que ens dona un fons econòmic que ens permet intervenir en el medi natural i la preservació de la biodiversitat i també amb instruments com l’ Agència de la Natura”. Aquest instrument, ha afegit, “jugarà a favor del territori, servirà per a gestionar millor aquest patrimoni natural que forma part d’aquesta oferta de país i també dels valors que, amb mobilitat i telecomunicacions resoltes, han de donar valor afegit al territori”, ha exposat.

Cal recordar que fa dos anys que el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va obtenir la certificació de Reserva Starlight que atorga la Unesco. Aquesta es concedeix a aquelles destinacions que disposen d'excel·lents qualitats per contemplar el cel nocturn i que estan protegides de qualsevol contaminació lluminosa. Des de l'Ajuntament també han destacat que en aquest mateix espai on s'ha ubicat el mirador hi ha dos Patrimonis Mundials de la Unesco més, per una banda el romànic, amb l'ermita de Sant Quirc de Durro, i per l'altra les falles.

Aquest mirador és el tercer d’aquestes característiques instal·lat dins l’àmbit del parc, que comprèn fins a deu municipis. El primer se situa a la cota 2.000 de l’estació d’esquí d’Espot, gràcies al conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Parc Nacional, i el segon és el mirador de Vilaller, promogut pel mateix ajuntament del municipi.