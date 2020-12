La Vall de Boí realitza millores als centres educatius del municipi

L' Ajuntament de la Vall de Boí ha realitzat aquesta tardor treballs de millora i de manteniment a la llar d'infants, a l'escola de primària i a l'escola de música, què es troben a la població de Barruera. Tal com han explicat des de l'Ajuntament, les feines més destacades a la llar d'infants han sigut substituir un finestral de vidre de doble càmera trencat i reemplaçar les antigues plaques de cartó-guix del fals sostre per unes noves plaques de llana de roca fonoabsorbents, per a una millor absorció acústica.

Pel que fa a l'escola de primària, s'han revisat i arreglat les cortines i els protectors solars de les aules, s'han arranjat els tendals exteriors i s'ha habilitat una nova zona d'esbarjo pels infants a la finca municipal que hi ha davant de l'edifici. Finalment, a l'escola de música s'ha renovat el sistema de calefacció, substituint els antics convectors elèctrics per radiadors de 'calor blava' amb temporitzador que ajudaran a optimitzar millor l'energia, donades les característiques específiques de l'aula i de les activitats que s'hi realitzen.