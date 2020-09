La Vansa i Fórnols destinarà prop de 390.000 euros a millorar l'accés a la part sud del municipi

L'Ajuntament de la Vansa i Fórnols destinarà 388.737 euros a millorar la carretera que uneix el coll de Bancs amb Sorribes de la Vansa, passant per Sisquer. Aquesta, de fet, és la principal via de comunicació que uneix la part sud del municipi amb la carretera de la Seu d'Urgell, i actualment té l'asfalt en força mal estat.

Tal com ha explicat a l' Ara Pirineus l'alcalde de la Vansa i Fórnols, Pep Camps, les obres haurien de començar aquest mes d'octubre i estar acabades en un mes. Camps ha destacat la importància de millorar l'estat d'aquesta carretera, ja que " és la principal via d'accés a la capital del municipi i a altres nuclis", com Ossera, Padrinàs, Montargull o Sant Pere.

Justament, aquesta via local enllaça amb la carretera C-462, on la Generalitat hi està duent a terme una reforma integral, per tal de millorar la comunicació entre la vall de la Vansa i Tuixent i la Seu d'Urgell. En el cas de la carretera entre el coll de Bancs i Sorribes, el 90% del cost de les obres també l'assumirà la Generalitat.