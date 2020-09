La Vansa recupera la cobertura després de 4 dies d'apagada

La part sud del municipi de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell, ha recuperat aquest dijous la cobertura mòbil després de quatre dies sense tenir-ne. A més, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus l'alcalde del municipi, Pep Camps, durant bona part de l'estiu, un mes i mig aproximadament, la cobertura "ha anat fallant, amb pujades i baixades".

Camps ha explicat que el problema rau en el fet que l'antena de Movistar que dona cobertura mòbil a Sorribes -la capital del municipi- així com als nuclis de Montargull, Sant Pere, Ossera i Padrinàs, " és un equip molt obsolet, que fa anys que dona problemes i l'únic que ha anat fent la companyia han estat pedaços". En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguren que han demanat a Telefònica que la canviï i, fins i tot, "hem fet gestions a nivell institucional amb la Generalitat per aconseguir una solució definitiva a aquest mal endèmic que patim al municipi". Camps també ha explicat que aquesta és l'única antena que dona servei a aquesta part del municipi i que, per tant, si falla, no hi ha alternativa.

Des de Telefònica han admès que "la cobertura de la vall no és excel·lent", però ho han atribuït en part a "l'orografia complicada de la zona". Pel que fa a l'avaria total que hi va haver el 31 d'agost, han explicat que quan ho van detectar hi van enviar uns operaris "amb celeritat per tal que ho reparessin" i aquest dijous ha quedat resolt. Des de la companyia també han explicat que mantindran uns dies l'antena en observació per comprovar que no torna a haver-hi cap incidència greu.