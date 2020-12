Veïns de Tremp denuncien trobades de grups de militars a l'exterior d'un bar

Diversos veïns de Tremp han mostrat la seva "indignació" en veure que diversos grups de joves militars, i també alguns treballadors de la Residència Fiella, es trobaven diversos caps de setmana del mes de novembre a l'exterior d'un bar del municipi sense respectar les mesures de seguretat. Segons ha avançat Vilaweb i han confirmat diversos testimonis a l'ACN, en aquestes trobades, on s'havia arribat a veure mig centenar de persones, se sentien crits. Davant d'aquesta situació, algun dels veïns també ha confirmat que va alertar de la situació trucant al 112 i avisant a l'ajuntament i que efectius policials s'havien personat al lloc per dispersar aquests grups i aixecar actes.

Tenint en compte el brot de covid-19 detectat fa un mes a l'equipament de la tercera edat de la capital del Jussà, el qual ha causat la mort de 58 persones, els veïns han criticat que aquest "és un moment de dol i no de festes". Val a dir, a més, que actualment hi ha 26 alumnes de l'Acadèmia de Suboficials de Talarn (Pallars Jussà) que estan contagiats de coronavirus. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han dit que no tenen constància dels fets.