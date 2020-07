Vielha e Mijaran implemente eth servici d’atencion ara ciutadania a trauès dera sedença electronica

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran amplie eth servici d’atencion ara ciutadania damb diuèrses modalitats, autant presenciaus com a distància, entà melhorar es prestacions des diuèrsi departaments (secretaria, servicis tecnics e atencion ath ciutadan) entà realizar toti aqueri tramits qu’agen de besonh. En aguest sens, s’implemente, coma nauetat, eth servici d’atencion damb cita prealabla a trauès dera sedença electronica, de manèra que se poderàn planificar es visites, atau coma auer un contròl der aforament enes servicis administratius deth consistòri. En çò que tanh ath servici d’Atencion Ath Ciutadan, er orari de visites serà de deluns a diuendres des 09:00h as 13:00h, autant entath departament de Registre coma deth Padron. Eth servici de Secretaria serà disponible entà recéber visites es dimars e dijaus des 10:00h as 14:00h, e enes Servicis Tecnics, er Arquitècte Tecnic atierà visites es dimèrcles e diuendres des 10:00h as 14:00h.

Ua auta des nauetats ei era implementacion deth servici d’atencion ara ciutadania per videoconferéncia tanben a trauès dera sedença electronica, de manèra que s’evitarà eth desplaçament des vesins e vesies enquiath consistòri. Ua mesura damb era que non serà de besonh installar cap tipe de programa informatic, e ara que tanben s’i poderà accedir a trauès des telefòns mobils o tauletes digitaus. En moment dera confirmacion dera cita prealabla se li facilitarà ath/ara ciutadan/a er enlaç dera videoconferéncia. I poderà accedir dètz menutes abantes dera cita, e se demorarà cinc menutes de cortesia dempús dera ora establida, passats es quaus, s’anullarà.

“Pòc a pòc es servicis administratius der Ajuntament de Vielha e Mijaran tornen a aufrir ua atencion complèta ath ciutadan, mès mos ac cau hèr en tot seguir un seguit de mesures de prevencion deth risc de contagi deth covid-19”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E hig que “era sedença electronica ei un estrument de besonh entath ciutadan, damb eth que s’eviten desplaçaments, e se pòden realizar fòrça tramits rapida e comodaments”.