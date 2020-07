Vielha e Mijaran recupère es sessions de cinèma a compdar der 1 d’agost

Eth pròplèu dissabte 1 d’agost, era Sala Era Audiovisuau de Vielha torne a daurir es sues pòrtes, damb era recuperacion des sessions de cinèma, dempús de mès de quate mesi barrada pera crisi sanitària deth covid-19. Pendent tot aguest temps, er Ajuntament de Vielha e Mijaran e eth Circuit Urgellenc an trabalhat fòrça entà poder recuperar aguest equipament culturau municipau deth quau s’en beneficie tota era Val d’Aran e es visitaires. Se torne a daurir en tot priorizar era seguretat des sòns usatgèrs, damb era aplicacion des mesures vigentes aué dia. En aguest sens, a compdar d’ara s’aurà de deishar era distància de seguretat d’1,5 mètres entre es cagires dera sala, de manèra qu’era capacitat totau serà ath torn d’un tèrç per session. Era excepcion serà entàs membres d’ua madeisha familha que òc que poiràn setiar-se amassa. Ath delà, tanben serà obligatòri er emplec dera mascarèta pendent era projeccion des pellicules.

Ua des nauetats positives ei que i aurà un prètz unic entà totes es sessions, en tot auer-i ua rebaisha considerabla enes entrades. A compdar d’ara, totes es sessions costaràn 5,90 euros, en tot auer amendrit 1€ eth prètz qu’auien abantes dera aparicion dera pandémia. Er objectiu ei favorir que toti/es poguen gaudir deth cinèma ath madeish prètz, en un moment economic difícil. I aurà ua session per dia, ara madeisha ora, en tot demorar amplià’c se tot auance peth bon camin. Ath delà, gràcies ara sua dubertura, se favorís era recuperacion de diuèrsi lòcs de trabalh, que pendent toti aguesti mesi s’auien acuelhut a un ERTE.

Era decision de daurir a estat fòrça pensada tanben, pr’amor qu’era indústria deth cinèma a estat tanplan arturada, e non i auie guaires estrees de pellicules. Ara, damb era naua normalitat, se torne a iniciar era projeccion des films previsti entà enguan e, per tant, ara ei un bon moment entara sua projeccion en Era Audiovisuau de Vielha.

“Entà Vielha e Mijaran e tota era Val d’Aran, era dubertura de Era Audiovisuau ei ua grana e demorada notícia, pr’amor qu’ei eth principau equipament culturau municipau, que compde damb fòrça istòria, e toti desirauem poder tornar a gaudir des sues projeccions”, comente eth baile de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano. E hig que “s’a adaptat era installacion as mesures de seguretat vigentes peth covid-19 e, per tant, demanam as usatgèrs que siguen conscients der esfòrç que s’a hèt entà daurir-la, e que suenhen de mantier-la enes melhores condicions possibles, en tot respectar es sues normes. Tanben demoram que non i agen mès rebròts pera pandémia, e que se pogue mantier dubèrta”.