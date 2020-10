Vilaller manté viva la mil·lenària fira de Tots Sants adaptant-la a la pandèmia

Vilaller, a l'Alta Ribagorça, no podrà celebrar de forma presencial el pròxim 2 de novembre la mil·lenària Fira de Tots Sants a causa de la pandèmia. Tot i això, l'Ajuntament ha ideat un seguit d'accions per tal que no es perdi l'essència del certamen. Així doncs, i tal com ha donat a conèixer el consistori, es repartirà un lot de fira per cada casa on hi haurà, entre altres coses, una carta de la baralla per poder participar en el tradicional joc del Catxo. Òbviament, enguany no es podrà fer de forma presencial, però sí que es realitzarà en línia i hi haurà premis: un lot de torrons artesans i productes de proximitat.

A banda, es mantindrà el tradicional concurs de bestiar, que enguany arribarà a la 34a edició, però es farà d'una forma diferent. Així, el jurat visitarà les explotacions ramaderes per poder valorar els animals i, posteriorment, emetrà el veredicte. Des de l'Ajuntament destaquen que "en agraïment als ramaders i ramaderes que ens han fet costat durant 33 anys participant en el concurs de la fira, aquest any els visitarem nosaltres. La fira mil·lenària de Tots Sants de Vilaller, que sempre s'organitza el dia 2 de novembre, caigui entre setmana o en cap de setmana, és la més antiga de la comarca i sempre ha gaudit de gran anomenada a bona part del Pirineu.