Vilaller suspèn el 100% de la taxa d'ocupació de la via pública

L' Ajuntament de Vilaller ha aprovat per unanimitat la supressió del 100% de la taxa d'ocupació de via pública, dirigida a terrasses i altres elements de bars i restaurants, de cara al 2021. A més també ha aprovat la congelació del gruix d'impostos i taxes per cinquè any consecutiu.

L'alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta, ha explicat que "la pandèmia del covid-19 està representant una situació complicada per a les famílies i per a tot el teixit empresarial". Ha afegit que " el bon estat de les finances municipals ens permet afrontar aquesta crisi social, sanitària i econòmica sense haver de sotmetre als veïns i veïnes a més pressió fiscal". D'altra banda, també ha explicat que "s'està treballant per modificar el pressupost per tal de poder vehicular línies d'ajut per minimitzar l'impacte de la pandèmia a la població i als nostres establiments".