Vuit companyies aèries estan interessades a operar a l'aeroport d'Andorra-la Seu

Fins a vuit companyies aèries han mostrat interès per operar a l'aeroport d'Andorra-la Seu. Ho ha revelat el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo, durant la seva participació al webinar organitzat aquest dijous al matí per part de l'Empresa Familiar Andorrana per abordar justament el futur d'aquesta infraestructura. El ministre també ha remarcat la importància que tindrà la implicació público-privada per garantir la viabilitat de l'aeroport d'Andorra la Seu. Així, ha deixat clar que caldrà "un acompanyament privat per tal que la inversió que s'hagi de fer perquè les rutes siguin sostenibles econòmicament sigui assumible". Gallardo ha insistit que, si tot va segons al previst, a l'hivern ja podria haver-hi vols regulars, que es complementarien amb serveis chàrter. Aquest sistema mixt, amb vols a les ciutats europees més properes i vols chàrter en moments determinats, és el que interessa al Govern d'Andorra, tal com ha indicat Gallardo.

En relació al punt de control duaner que s'hauria d'instal·lar a l'aeroport, tenint en compte que Andorra està fora de l'espai Schengen, el ministre ha detallat que les converses amb el govern espanyol per establir-lo s'han vist afectades per la crisi sanitària. Així, tot i que estava previst poder començar-les abans de l'estiu, finalment no s'iniciaran fins al setembre.

Andorra mantindrà l'aportació econòmica a l'aeroport

En relació a l'aportació econòmica que estaria disposat a fer l'executiu andorrà, el seu cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que aquesta no es veurà afectada per la reestructuració pressupostària que ha posat en marxa el govern amb motiu de la crisi sanitària. El cap de govern ha admès que la Covid-19 ha obligat a l'executiu a reprogramar alguns projectes i posposar determinades inversions. En cap cas, però, aquesta reformulació afectarà la inversió que tenia prevista fer l'executiu a l'equipament alturgellenc, degut a la importància que té per al futur del Principat. Espot també ha deixat clar que el suport a l'aeroport no ha d'anar en detriment d'altres infraestructures que també ha assegurat que són necessàries, com l'heliport nacional o la connexió ferroviària amb Espanya i França.

Connexions amb 10 països

En aquesta mateixa sessió també hi ha participat la ministra de Turisme, Verònica Canals, que ha detallat què podria aportar l'aeroport al Principat. Ha assegurat que dues freqüències a la setmana cap a les illes Balears ajudarien força a incrementar els visitants. També ha assegurat que l'objectiu seria rebre turistes gràcies a les connexions amb una desena de països de l'entorn: Espanya, Portugal, França, Itàlia, Bèlgica, Paisos Baixos, Alemanya i el Regne Unit. Canals també ha proposat la possibilitat d'oferir paquets turístics, que incloguin el vol, el desplaçament fins a Andorra i l'allotjament, així com forfets o entrades per activitats o equipaments culturals.

Una de les vuit companyies que està interessada a operar a l'aeroport d'Andorra la Seu és Air Nostrum, la filial regional d'Iberia, i el seu director comercial, Juan Corral, ha explicat en aquesta mateixa trobada que l'enllaç amb Madrid hauria de ser prioritari, ja que des d'allà es podria enllaçar amb vols a destinacions molt més llunyanes. Altres destinacions que també s'han apuntat són Màlaga o Alacant. Qui també ha pres part del webinar ha estat el responsable de l'àrea d'anàlisi de la competitivitat d'Airbus Helicòpters, Antonio Martínez, que ha assegurat que un enllaç en helicòpter entre l'aeroport i el futur heliport nacional és factible.

100.000 viatgers anuals d'aquí una dècada

En aquesta trobada també hi ha participat el director general d'Aeroports de la Generalitat, Jordi Candelas, que ha detallat que les projeccions a deu anys vista són que passin per l'aeroport d'Andorra la Seu uns 100.000 viatgers anuals. Candelas ha detallat l'equipament amb què compta ara mateix l'aeroport, així com les possibilitats de creixement previstes per tal d'adaptar-se a les necessitats de l'operativa comercial. Pel que fa a la possibilitat d'acollir vols nocturns, ha deixat clar que això requerirà una inversió d'entre 300.000 i 400.000 euros i que s'implantarà si hi ha demanda per fer aquests tipus de vols. També ha detallat que la terminal permet que una persona no trigui ni mitja hora entre que arriba a l'aeroport i embarca, un fet que es valora molt en els aeroports de proximitat.

Candelas ha apuntat que tant a Andorra-la Seu com a Alguaire s'ha fet una tasca molt important per garantir la bioseguretat. Pel que fa a les operacions d'enguany, ha apuntat que al juny ja s'han superat les acumulades el mes d'agost de l'any passat, bàsicament gràcies a vols privats, d'emergències o de formació.

Per la seva banda, la jurista experta en dret aeroportuari a Brussel·les, Annabelle Lapièce, ha detallat la regulació europea en matèries com les ajudes a companyies aèries i que s'hauran de tenir en compte a l'equipament. També ha remarcat que el tractat internacional que caldrà establir entre Espanya i Andorra en relació al trànsit de viatgers per aquest aeroport no serà nou, ja que des de fa força anys França i Mònaco ja en van signar un de similar per regir el trànsit de viatgers d'aquest darrer país a través de territori francès.

El president de l'EFA, Francesc Mora, mentrestant, ha posat de manifest la importància que té per al Principat l'aeroport d'Andorra-la Seu un cop aprovat el sistema GPS d'aproximació. Ha remarcat que "un aeroport té un impacte molt important per al territori i aquest aeroport tindrà molt impacte tant a Andorra com a les comarques veïnes". En aquest sentit, ha assegurat que "augmentarà la nostra sobirania com a país i millorarà la nostra competitivitat internacional a l'hora d'atraure visitants i inversions". També ha apuntat la importància que aquesta infraestructura es complementi amb un heliport nacional. Diversos participants també han volgut tenir un record per les dues persones que van morir aquesta setmana en l'accident d'helicòpter a l'Alt Urgell.