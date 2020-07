Vuit concerts al Festival de Música de Cerdanya

El Festival de Música de Cerdanya 2020 programarà vuit concerts durant el mes d'agost, quatre a Puigcerdà i quatre a Llívia. Tal com s'ha donat a conèixer aquest dijous en roda de premsa, hi haurà quatre concerts simfònics, a càrrec de l' Orquestra Simfònica del Vallès, la GiOrquestra i l'orquestra Terrassa 48, centrats en la música de Beethoven, Mozart i Haydn. També s'han programat dos concerts monogràfics de Beethoven, en ocasió del 250è aniversari del naixement del compositor, al voltant de la 3a i 5a simfonies, dues de les seves obres més conegudes.

Finalment, hi haurà quatre concerts centrats en altres gèneres musicals i en música actual: gospel i soul a Puigcerdà i bandes sonores i Cesk Freixas a Llívia. Els concerts tindran lloc a les esglésies de Puigcerdà i Llívia, on s'ha reduït l'aforament, excepte els concerts de Scarlets & The Femme Soul Band (a la plaça del Call de Puigcerdà) i Cesk Freixas (a la pista de Sant Guillem de Llívia). El festival l'organitzen conjuntament els ajuntaments de Puigcerdà i Llívia, amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, Joventuts Musicals de Cerdanya, Sorea i la Caixa.

Enguany, s'ha reduït significativament el pressupost del festival, i cada Ajuntament hi destinarà entre 30.000 i 35.000 euros, que es finançaran a través de subvencions públiques, patrocinis, venda d'entrades i Programa.cat, per tal que el festival no tingui pràcticament cost pels ajuntaments. Les entrades es poden adquirir a les oficines de Turisme de Puigcerdà i Llívia i al web www.codetickets.com.