Vuitena defunció per covid-19 a l'Hospital de la Seu des de l'agost

El Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha registrat les darreres hores una nova defunció derivada del covid-19, la vuitena des del mes d'agost. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que també ha informat que ara mateix al centre hi ha ocupats 11 dels 22 llits habilitats per a malalts de covid-19 i 1 dels 4 preparats per a persones que han d'estar en aïllament per precaució. Pel que fa a la resta de llits a planta, n'hi ha 10 de 16 ocupats.

Pel que fa a la situació epidemiològica de l' Alt Urgell, en les últimes 24 hores el risc ha pujat lleugerament, passant de 456 a 467 i la taxa de transmissió de la malaltia (Rt) s'ha mantingut gairebé igual, passant de 0,63 a 0,65. Recordem que si aquesta Rt es manté per sota d'1 vol dir que el virus retrocedeix, mentre que si està per sobre, avança, ja que es considera que cada malalt de covid-19 encomana a més d'una persona.

Justament, en les últimes hores aquesta Rt ha tornat a superar l'1 en dues comarques on estava per sota: l' Aran i el Pallars Sobirà. En el primer cas, feia força dies que el territori havia aconseguit situar-se per sota d'1. En les últimes 24 hores, però, l'Rt ha pujat de 0,62 a 1,04, mentre que el risc ha passat de 131 a 221. Segons Salut, ara mateix hi ha una persona de la vall hospitalitzada per covid-19. Per contra, el Pallars Sobirà només feia un dia que havia aconseguit fer baixar l'Rt per sota d'1 i un dia després ha tornat a pujar, passant de 0,98 a 1,02. El risc també ha pujat, passant de 856 a 890, mentre que a l'hospital segueix havent-hi 7 persones de la comarca, una d'elles a l'UCI, per covid-19.

L'altra comarca que té l'Rt per sobre d'1 és Cerdanya, tot i que sembla que ha trencat la tendència negativa iniciada fa uns dies. En les últimes hores, Rt ha passat d'1,31 a 1,30 i el risc ha baixat de 818 a 786. Segons dades del mateix centre, a l'Hospital de Cerdanya hi ha 5 persones ingressades per covid-19 i un possible cas pendent de diagnòstic.

Al Pallars Jussà, mentrestant, l'Rt passa de 0,79 a 0,83, mentre que el risc creix lleugerament, de 143 a 165. Segons Salut, hi ha una persona de la comarca hospitalitzada per covid-19. Finalment, a l' Alta Ribagorça l'Rt passa de 0,29 a 0,43 i el risc puja de 41 a 50, però segueix en moderat. De fet, aquesta continua sent l'única comarca de Catalunya que no està en situació de risc alt o molt alt.

Tot plegat fa que al conjunt de l'Alt Pirineu i Aran el risc passi de 426 a 432 i l'Rt pugi lleugerament, de 0,83 a 0,85. Pel que fa als nous positius, en les últimes hores se n'han detectat 41 més, de manera que l'acumulat des que va començar la pandèmia ja és de 1.962 casos.