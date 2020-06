El Welcome Summer Cerdanya allarga una setmana més la recollida de donatius

Empresariat Cerdanya, l'entitat organitzadora del Welcome Summer Cerdanya, ha fet una valoració molt positiva de l'esdeveniment, celebrat aquest cap de setmana, que pretenia atreure visitants a Cerdanya per iniciar amb força la temporada estival. El seu president, Francesc Armengol, s'ha mostrat convençut que se superaran els 3.000 euros en donatius a la Fundació Hospital de Cerdanya i a la Fundació Pública de Serveis Sant Roc de Bellver. En aquest sentit, i a petició dels comerços, han decidit allargar una setmana més, fins diumenge que ve, la recollida de diners a través d'urnes. Recordem que per cada activitat, pernoctació o consumició que feia cada visitant, rebia entre 3 i 12 euros, que podia quedar-se o bé dipositar en una urna, amb finalitats solidàries.

Tot i que és d'hora per oferir xifres concretes, ja que algunes de les 115 empreses participants encara estan tancant les dades, Armengol assegura que el volum de persones que ha participat en les activitats organitzades o bé ha consumit o pernoctat en algun establiment ha estat alt. "La xifra que ja podem donar és que a Llívia, en tot el cap de setmana, hi han entrat més de 24.000 vehicles, segons les dades que ens ha facilitat el mateix Ajuntament", ha assenyalat.

Armengol també ha apuntat que les activitats d'estiu de la Molina, que formaven part de l'oferta del Welcome Sumer, han notat un important increment d'afluència respecte al cap de setmana passat. Tot i això, ha remarcat que "encara és d'hora per quantificar 'l'efecte Welcome' perquè no tenim totes les dades". Pel que fa als allotjaments, Armengol ha remarcat que, tot i que els hotels ho han notat menys, qui ha treballat força han estat els establiments de turisme rural. "El tipus de família que ha vingut aquest cap de setmana ha optat més per les cases de turisme rural", ha indicat.

En general, Armengol creu que "l'objectiu de donar un missatge positiu s'ha aconseguit". En aquest sentit, ha assenyalat que "la gent ha vist que ha pogut fer les activitats esportives amb seguretat o que a les recepcions dels establiments hi havia mampares protectores". També ha celebrat el fet que " la gent no ha tingut por d'assistir als actes culturals que s'han organitzat, no ha tingut por d'asseure's a una terrassa, on les cadires estaven degudament separades, i gaudir d'una estona de música en directe". A més, també ha apuntat que "ha servit perquè tot l'empresariat de Cerdanya anéssim junts, i això és molt important".