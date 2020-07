Xecs de 30 euros per gastar a la Pobla de Segur

L'Ajuntament de la Pobla de Segur ha posat en marxa aquesta setmana el camp de treball local per a joves de 12 a 18 anys. Es tracta de tasques de voluntariat al municipi que consisteixen a mantenir els espais públics, crear murals, obrir la botiga del Jardí dels Llibres i crear dues rutes de 'geocaching' (recerca de tresors amb GPS). Els 38 joves que participen en aquestes activitats com a voluntaris rebran una recompensa de 30 euros per gastar als comerços de la Pobla. Amb aquesta iniciativa s'aconsegueix un doble objectiu; premiar els joves voluntaris i ajudar a la reactivació de l'economia del municipi.

Amb el camp de treball, l'ajuntament ha volgut oferir una activitat per als adolescents que els sigui atractiva i, sobretot aquest any, un espai de lleure que els permeti fer activitats a l'aire lliure després dels mesos de confinament. La regidora de Joventut, Sílvia Servent, ha explicat que "ha estat una prioritat mantenir el camp de treball perquè aquest any era més necessari que mai".

El camp es desenvolupa els matins i els participants fan deu hores de voluntariat. Servent ha explicat que l'objectiu del projecte és "promoure la participació i el compromís dels joves" i, a més, crear vincles amb el poble. A més, en aquesta quarta edició s'ha afegit una càpsula formativa obligatòria per a tots els participants que tractarà el racisme. Aquesta es durà a terme en coordinació amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Ajuntament de Talarn.